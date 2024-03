Cardhu mit Limited Edition zum 200-jährigen Jubiläum

Auch die Speyside-Destillerie Cardhu darf in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiern. Zu diesem Jubiläum erscheint die Limited Edition eines Cardhu 12 year old. Dieser reifte ausschließlich in ehemaligen Weinfässern, und kam mit 40 % Vol. in die Flaschen, der Verkaufspreis des Cardhu 12 yo wine cask matured ist mit £58 angeben (das wären etwas weniger als 70 €).

Die Umverpackung und das Etikett zeigt die Brennerei-Gründerin Helen Cumming, wie sie ihre rote Fahne schwenkt. Mit dieser signalisierte sie damals der Nachbarschaft, ihre illegalen Destillierapparate vor der herannahenden Staatsmacht zu verstecken. Cardhu 12 year old wine cask matured ist beschrieben mit subtilen Zimtwürze, die die kräftigen Noten von roten Beeren und schwarzen Johannisbeeren aus den Weinfässern ausgleichen. Der Geschmack sei sanft, seidig und rund, mit einer mutige und unerwarteten Note.

Am morgigen Internationalen Frauentag kann diese Abfüllung in der Brennerei Vorort auf der Veranstaltung „A Celebration Of Cardhu’s Pioneering Women“ im Rahmen eines geführten Tastings verkostet werden. Diese Verkostung wird von einem Experten-Gruppe geleitet, zu der auch Mitglieder des Team gehören, die diesen Jubiläums-Whisky destilliert haben. Nach einem Begrüßungs-Cocktail wird noch es eine cocktail masterclass geben, begleitet wird dieses Event von Musik eines örtlichen Künstlers.