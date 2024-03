Piccadily-Gründer Siddharth Sharma über Indri Whisky und die erste indische Brennerei in Schottland

Indischer Whisky ist – auch was die Qualität im internationalen Vergleich anbelangt – den Kinderschuhen entwachsen. Das ist nicht zuletzt Menschen wie Siddharth Sharma zu verdanken, der das Familienunternehmen mit seinem Vater aus der Alkoholproduktion aus Zuckerrohr in das Brennen von Single Malt Whiskys führte und mit der Piccadily Distillery und seinem Whisky, Indri, von Beginn an höchste Beachtung in der Fachwelt erfuhr.

Wir hatten Ende Februar die Gelegenheit, auf Vermittlung des deutschen Importeurs, der Prineus GmbH, die Piccadily Distillery im Norden Indiens, nahe des namensgebenden Ortes Indri, zu besichtigen. Von diesem Besuch haben wir natürlich jede Menge Bilder, Videos und Eindrücke mitgebracht, die wir über die nächste Zeit mit Ihnen teilen werden.

Heute machen wir den Beginn mit einem exklusiven Videointerview mit Siddharth Sharma, dem Mann, der bei Piccadily die Fäden in der Hand hat. Er ist, und das merkt man mit jedem Satz, den er sagt, nicht nur Geschäftsmann, sondern ein leidenschaftlicher Whiskyliebhaber mit exzellentem Fachwissen. Seine Whiskybegeisterung geht so weit, dass er in Bälde mit dem Bau der ersten indisch geführten und mit indischem Knowhow ausgestatteten Whiskydestillerie in Schottland beginnen wird: die Portavadie Distillery in den Highlands, durch den Meeresarm getrennt von Tarbert – ein Herzenswunsch seines Großvaters, der immer den Traum hatte, als Inder in Schottland eine Destillerie zu bauen.

Wir haben Siddharth Sharma über die Geschichte der Familie und der Piccadily Destillerie in Indri befragt, über die Chancen und Risken eines Handelsabkommens zwischen Großbritannien und Indien – und über seine Pläne für die Portavadie Distillery. Und wenn Sie wissen wollen, welchen Indri Whisky Siddharth Ihnen zum Kennenlernen vorschlägt, dann ist auch das Ende des Interviews, das knapp 8 Minuten dauert, für Sie interessant.

Viel Vergnügen damit hier oder auf unserem Youtube-Kanal.