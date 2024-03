Besuch im Whiskyshop in Indien – ein Videobericht

Von unserer Indien-Reise zur Piccadily Distillery (Indri Whisky) auf Einladung des Importeurs PRINEUS haben wir noch einiges zu erzählen und zu zeigen (natürlich auch die Brennerei selbst). Begonnen haben wir die Berichterstattung mit einem Interview mit Piccadily-Gründer Siddharth Sharma, das Sie hier finden können, jetzt wollen wir mit einer kurzen Dokumentation über einen typischen indischen Spirituosenshop in der großstädtischen Umgebung von New Delhi fortsetzen.

Am Abend nach unserer Ankunft führten uns Madhu Kanna und Sharon Grewal von der Piccadilly Distillery in einen Whiskyshop in Gurugram, ca. 30 km vom Stadtzentrum von New Delhi entfernt, aber mit der Megapole bereits nahtlos verwachsen. Gurugram hat knapp unter einer Million Einwohner und ist eine geplante Trabantenstadt, in der man nur wenig Altsubstanz findet.

Der Whiskyshop, in dem wir uns umsahen, ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr geöffnet. Wie so vieles in Indien greift er massiv auf die Ressource Mensch zurück: Es gibt jede Menge Personal, sogar solches, das den Parkplatz regelt und solches, das Dir beim Besuch die Türen aufhält.

Und drinnen gibt es alles, was das Herz begehrt – in einer hochprofessionellen und ansprechenden Präsentation. Die folgenden drei Minuten sollen Ihnen einen kurzen Eindruck davon geben, wie breit das Angebot, auch international, ist, und wie sehr die Kategorie der indischen Blends und Single Malts bereits angewachsen ist. Viel Vergnügen mit dem Video hier oder auf unserem Youtube-Kanal!