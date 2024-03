The Laddie Crew Germany bringt drei neue limitierte Abfüllungen

Auch 2024 können die Händler der Laddie Crew Germany drei exklusiv abgefüllte Fässer aus der Islay-Destillerie Bruichladdich anbieten – sie sind ab heute bei den acht Mitgliedern, und nur dort, erhältlich (eine Liste finden Sie am Ende der nachfolgenden Pressemitteilung.

Destilliert wurden die Whiskys 2011 bis 2013, mit drei verschiedenen Gerstesorten – und in drei verschiedenen Fassarten. Mehr dazu hier:

Die Veröffentlichung der Laddie Crew Casks 2024 – Ein Fest für Kenner und Genießer

Die ausgewählten Fassabfüllungen der Laddie Crew Deutschland gehen in eine neue Runde! Auch in 2024 bringen die Vorreiter von der Insel wieder 3 neue limitierte Abfüllungen in den ausgewählten Fachhandel.

Bruichladdich ist weit mehr als nur eine Brennerei auf der schottischen Insel Islay. Sie ist ein Symbol für Innovation, Experimentierfreude und Tradition in der Welt des Whiskys. Gegründet im Jahr 1881, hat Bruichladdich im Laufe der Jahre Geschichte geschrieben und sich einen einzigartigen Ruf aufgebaut, der sie von anderen Destillerien abhebt.

Was Bruichladdich besonders macht, ist ihre unkonventionelle Herangehensweise an die Whisky- Herstellung. Die Brennerei setzt auf verschiedene Gersten-Variationen und eine Vielzahl von Fasstypen, um eine breite Palette von Aromen und Geschmacksrichtungen zu kreieren. Ihr Fokus auf Handwerkskunst und Individualität spiegelt sich in jeder Flasche wider, die das Etikett der Brennerei trägt.

Ein weiteres Merkmal von Bruichladdich ist ihre Experimentierfreude. Die Brennerei ist bekannt für ihre Limited Editions und Sonderabfüllungen, die innovative Fassreifungen und besondere Geschmacksprofile bieten. Von klassischen Single Malts bis hin zu einzigartigen Kreationen wie dem Octomore, dem torfigsten Whisky der Welt, setzt Bruichladdich immer wieder neue Maßstäbe in der Whisky-Welt.

Doch trotz ihres innovativen Ansatzes bleibt Bruichladdich fest in den Traditionen und der Schönheit der schottischen Landschaft verwurzelt. Jeder Tropfen Whisky, der aus ihren Brennblasen fließt, erzählt die Geschichte der rauchigen Moore, der wilden Küsten und der stürmischen Winde von Islay.

Bruichladdich ist nicht nur eine Brennerei, sondern eine lebendige Hommage an die Kunst des Whisky-Brennens. Ihre Produkte sind nicht nur Getränke, sondern Erlebnisse, die die Sinne ansprechen und die Fantasie beflügeln. Für Liebhaber von exquisitem Whisky ist Bruichladdich eine wahre Schatztruhe voller unvergesslicher Genussmomente.

Die 3 ausgewählten Fässer sind limitiert und ausschließlich bei den Händlern der Laddie Crew Deutschland verfügbar (siehe Auflistung) zu einem UVP von je 130€ (0,7l).

Die Eckdaten wie folgt:

Laddie Crew Fass #932 | UVP 130€

0,7l / 60,2% vol. / Distilled 2013 – 10YO / Westminster Barley / Jurancon (2nd Fill)

Laddie Crew Fass #4909 | UVP 130€

0,7l / 63,5% vol. / Distilled 2013 – 10YO / Concerto Barley / Fresh Oak (2nd Fill)

Laddie Crew Fass #364 | UVP 130€

0,7l / 55,4% vol. / Distilled 2011 – 14YO / Orkney Bere Barley / Bourbon (First Fill)

Die Händler im Überblick:

Whiskyhort | Oberhausen Gradl’s Whiskyfässla | Nürnberg Schlüter’s Genießertreff | Wülfrath Flickenschild Whisky & Cigars | Itzehoe Tara Spirits | München Whisky for Life | Frankfurt Whisky Riegger | Villingen-Schwenningen Whisky & Genuss | Dresden

Was ist die Laddie Crew?

Anfang 2017 wurde die Laddie Crew gegründet. Eine direkte Kooperation mit aktuell acht ausgezeichneten Bruichladdich Fachhändlern in Deutschland. Diese haben nicht nur Zugriff auf alle Qualitäten der Bruichladdich Distillery Company, sie sind auch die Händler, die in Ihren Geschäften die exklusiven Laddie Crew Bottlings verkaufen.

Background: Der Einzelhandel in Städten, vor allem in Mittel- und Kleinstädten, erfährt einen rasanten Wandel durch den E-Commerce. Zwar lassen sich die Kunden gerne im Fachhandel ihres Vertrauens beraten, ein Preisvergleich (Fachhandel vs. Internet) noch vor Ort ist aber nicht selten und wird seitens der Kunden ganz offen diskutiert.

Da wir bei Bruichladdich seit jeher alles ein wenig anders machen, möchten wir den Fachhandel und seine Sortiments-Kompetenz in Zeiten des E-Commerce-Wandels unterstützen – welcome to THE LADDIE CREW! Eine Hommage an den Fachhandel.

Wie Ewald J. Stromer (BA Bruichladdich GSA) zu sagen pflegt: „Bruichladdich gestern und heute. Wann war es besser? Völlig egal – Hauptsache es macht Spaß!“