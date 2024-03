Ein neuer, rein im ex-Bourbonfass gereifter Bruichladdich in Fassstärke ist ab sofort bei im Shop von Celtic Events erhältlich (Link in der Presseaussendung). Die Tasting Notes des Abfüllers versprechen einen klassichen Bruichladdich-Genuss mit viel, aber nicht erschlagendem Holz und süßen Noten.

Mehr zum Port Charlotte 21yo Legacy hier in der Presseaussendung:

Port Charlotte 21 Jahre “Legacy” – Andy McNeill’s ältestes Fass für den deutschen Markt

Starke 59,3% und eine reine ex-bourbon Reifung versprechen klassischen old school Islay-Genuss aus dem Hause Bruichladdich

Keine Wikinger. Keine Fabelwesen. Keine sexy Frauen. Kein Gold. Kein Silber. Kein Farbstoff. Keine Verdünnung. Keine Filterung. Kein Finish. Klassisch, authentisch und straight from the cask kommt mit dem Port Charlotte 21 Andy McNeills ältestes eigenes Fass nach Deutschland, sein Vermächtnis “Legacy”. Dazu gehört dieser Port Charlotte mit seiner Alterszahl zu den ältesten abgefüllten Fässern seiner Art. Die Farbe ist bestechend, ebenso wie der Alkoholgehalt bei 59,3%. Weitere Eckdaten:

Ex-Bourbon Cask Matured, Fassstärke und 40 ppm

“Port Charlotte” ist eine getorfte Variante von Bruichladdich

Destilliert: 08.11.2002 / Abgefüllt: 09.11.2023 / Cask No. 1156

Single Cask Bottling / 257 Flaschen

Preis: 299,90 € (428,43 € / 1L) | Shoplink

Unabhängige Rezensionen, Bewertungen und Verkostungsnotizen lassen sich hier finden:

Erhältlich ist die Flasche im Shop von Celtic Events. 2cl und 5cl Samples sind verfügbar.

Verkostungsnotiz des Abfüllers:

Nase: Zeit im Glas lassen! Beim ersten Riechen sofort staubiger, süßer Dachboden, der mit Akazienhonig bestrichen ist. Sanfter, feiner, subtiler Rauch von Tabak und krossem Schinkenspeck mit einem Spritzer Ahornsirup. Eine schwer zu fassende, frische Süße liegt in der Luft, von Litschi, Melone und After Eight Minze. Mit der Zeit vermeint man Schübe von anderen Spirituosen zu erahnen, Rum, Sake oder Dessertwein. Auf der Kräuterebene finden wir insbesondere Salbei in Butter, geriebene Muskatnuss und süßen Thymian. Spät erhaschen wir noch eine willkommene Brise Meeresgischt, Salz und nasses Moos nach einem Sommerregen. Ein Dram für den kompletten Abend. “Oh my god, it is making me cry.”

Mit Wasser tritt der Rauch mehr in den Vordergrund. Impressionen von Frische: Bergluft, Meeresluft, Quellwasser. Auffällig ist, dass jetzt die tropischen Fruchtsäurearomen (Ananas, Maracuja…) auftauchen, nach denen man sich bei alten ex-Bourbon Reifungen sehnt.

Gaumen: Prickelt im Antritt, sehr süß und würzig zugleich: Zimt, Cayenne, Hickory & Honig, Karamell, Vanille. Dann kommt endlich der Torfrauch und Lagerfeuer, mit Bacon, gerösteten Kaffeebohnen und weißem Pfeffer. An den Zungenrändern stark flambierte Crème Brûlée. Eine wunderbare Balance zwischen Süße, Rauch und dem leckersten Holz, das ihr bis jetzt im Whisky hattet. “Captivates all your senses without overburdening them.” Teakholz gerollt in Tabakblättern, gebuttert, karamellisiert und garniert mit einer Fingerspitze Meersalz. Die 59,3% sind intensiv, präsent, kraftvoll, aber nicht scharf oder störend.

Natürlich laden solche Prozente zum Experimentieren mit Wasser ein. Wie an der Nase wird der Rauch beim Antritt präsenter, ohne seine Süße zu verlieren. Eingelegter Sushi-Ingwer ersetzt den weißen Pfeffer. Karamellisierter Apfel und Agavensirup. Zur Erdigkeit kommen jetzt Pecannüsse und Erdnüsse dazu. Brutaler Speichelfluss setzt ein.

Abgang: Langanhaltend und süß-klebrig im ganzen Mundraum. Wärmeschübe vom Rachen bis zur Zungenspitze. Erdiger Rauch, Akazienhonig und Umami. Die Litschi-Süße aus der Nase ist wieder sehr präsent. Auch mit Wasser bleibt das Zusammenspiel aus Süße und Rauch sehr ausgeglichen. Selbst Whisky-Enthusiasten, die keine große Lust auf Torf haben, werden hiermit große Freude haben. Mit der Zugabe von Wasser werden die direkten Holzaromen etwas schwächer.