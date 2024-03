Gestern konnten wir Ihnen die neue Abfüllung Torabhaig Cnoc Na Mòine bereits ankündigen, heute haben wir die offizielle deutsche Pressemitteilung für den neuesten Whisky der Destillerie auf Skye erhalten (und den Hinweis, dass die Abfüllung auch ab sofort im Fachhandel zu finden sei) – wir teilen diese Informationen natürlich gerne mit Ihnen:

Isle of Skye-Destillerie Torabhaig schlägt mit Cnoc Na Mòine das dritte Kapitel seiner Legacy Series auf

Souverän setzt Torabhaig bei seiner neuesten Abfüllung erstmals auf die Lagerung in Sherry-Fässern. Auch der dritte Legacy-Single Malt der jungen Destillerie zeichnet sich durch charakteristische Eleganz und finessenreiche Torfnoten aus.

Isle of Skye, 21. März 2024: Torabhaig, die zweite und jüngste lizenzierte Single Malt Destillerie auf der schottischen Isle of Skye, bringt Cnoc Na Mòine auf den Markt. Mit diesem dritten, streng limitierten Release setzt Torabhaig seine Legacy Series fort, die in experimentellen Interpretationen die Klaviatur des Inselwhiskys spielt und so auf dem Weg zu einem zehn Jahre alten Whisky nach und nach die stilistischen Möglichkeiten auslotet.



Während Torabhaig 2017 – The Legacy Series und Torabhaig Allt Gleann, die früheren Whiskys der Legacy Series in Bourbon- bzw. wieder befüllten Whiskyfässern reiften, wählte man für den jüngsten Release Sherryfässer, um das besondere Torabhaig-Geschmacksprofil des „Well-Tempered Peat“ noch besser herauszuarbeiten.

„Die Art und Weise, wie sich im Laufe der Zeit mit verschiedenen Fässern neue Aromen entfalten, ist gerade für eine jüngere Brennerei spannend. Auch das gehört zu den magischen, nicht wirklich erklärbaren Geheimnissen der Whiskyherstellung,“

verrät Neil MacLead Mathieson, Whisky Maker bei Torabhaig. Entstanden ist so ein eleganter, getorfter Single Malt, dessen finessenreicher rauchiger, saliner Charakter die raue Schönheit der oft nebelverhangenen schottischen Hebriden widerspiegelt. Auch sein gälischer Name „Cnoc Na Mòine“, der so viel wie „Torfhügel“ bedeutet, ist eine Hommage an die einzigartige Landschaft der Isle of Skye.

Charaktervoller Single Malt mit Torf-Appeal

Torf ist es auch, der hier in der Aromatik den Ton angibt. Aber, auch das ist typisch Torabhaig, begleitet von würziger klarer Frucht. In der Nase klingen Orangenschalen an, begleitet von glühender Kohle, im Hintergrund zurückhaltende rauchige Torfnoten, Vanille und frische Eichholzspäne. Am Gaumen setzt sich der Torfrauch fort, dann gewinnen Pfeffer, balsamische Noten und sanfte Gewürzanklänge die Oberhand, dazu kommen zarte Nuancen von Zedernholz und Leder. Der Ausklang bringt die Sherrynoten zurück ins Spiel, hier in harmonischer Balance mit Torfrauch und der charakteristischen Torabhaig-Würze.

„Die Komplexität eines getorften Whiskys ist faszinierend. Torf hat viele Gesichter und Ausprägungen, man muss das Gleichgewicht zwischen Stärke und Raffinesse, zwischen Eleganz und Robustheit finden. Die Whiskys der Legacy Series sind flüssige Momentaufnahmen unserer Whisky-Reise hier auf der Isle of Skye.“ Neil MacLead Mathieson

Whisky-Liebhaber, die mit auf diese Reise kommen möchten, haben nun die Gelegenheit, sich den Cnoc Na Mòine aus der Torabhaig Legacy Series für ihre Sammlung zu sichern. Erhältlich ist er ab sofort deutschlandweit im ausgewählten Fachhandel (Bezugsquellen über Marussia Beverages Germany GmbH) in der 0,7 l Flasche (UVP von 64,99€).

Da es sich bei diesem Single Malt Whisky von der Isle of Skye um ein Small Batch Release handelt, sind die verfügbaren Flaschen streng limitiert.