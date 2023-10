TTB-Neuheit: Torabhaig Cnoc Na Moine

Das nächste Bottling der Torabhaig Distillery kündigt sich bereits auf der Website der Brennerei für dieses Jahr an. Und nun sind auch ihre Label in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht. Torabhaig Cnoc Na Moine The Legacy Series Chapter No. 3 {smoke & brine}, so lautet demnach der vollständige Name der Abfüllung. Für den heavily peated Single Malt (78,4 ppm) wurde Concerto Gerste verwendet, für die Fermentation wurde pinnacle und anchor yeast eingesetzt. Der Whisky reifte in Oloroso- und Pedro Ximenez-Fässern aus amerikanischer Eiche sowie in Ex-Bourbon-Casks. Mit 46 % Vol., ohne Kühlfiltrierung und Färbung kam er dann in die Flaschen.

So sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.