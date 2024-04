Serge verkostet: Junge Whiskys aus jungen schottischen Brennereien

Fünf Abfüllungen aus schottischen Brennereien, die alle erst in diesem Jahrhundert mit der Produktion von Scotch Whisky begannen, bilden die heutige Verkostung auf Whiskyfun. Die einzige unabhängige Abfüllung, neben vier Destillerie-Bottlings der Brennereien Ardnamurchan, Holyrood, Lochlea und Torabhaig, präsentiert hinter dem Namen Dalrymple einen Single Malt der Ailsa Bay Distillery. Für seine Bewertungen nutzt Serge Valentin heute die gesamte Bandbreite des 80er-Bereichs aus, wobei es eine Abfüllung in der heutigen Verkostung sogar schafft, 90 Punkte zu erreichen. Welche dies ist, können Sie in unserer Übersicht sehen:

Abfüllung Punkte

Ardnamurchan 6 yo 2017/2024 (58.6%, OB for The Maclean Foundation, bourbon barrel, cask #80, 243 bottles) 90 Dalrymple 10 yo 2013/2023 (59.3%, Tri Carragh, 330 bottles) 89 Holyrood ‚Arrival‘ (46.1%, OB, 8188 bottles, 2024) 80 Lochlea 5 yo 2018/2023 (50%, OB, casks #20, 25, 249, 272, 295, 02,000 bottles) 85 Torabhaig 5 yo ‚Cnoc Na Moine‘ (46%, OB, The Legacy Series, Chapter No.3, 2024) 87