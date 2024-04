Lochlea Distillery öffnet Fasskauf-Programm für die Öffentlichkeit

Das Lowland-Destillerie Lochlea hat ihr Fassprogramm für die Öffentlichkeit geöffnet, nachdem es bislang nur für Privatkunden der ersten Stunde zugänglich war.

Interessierte Whiskyfreunde haben nun die Möglichkeit, Fässer aus der Brennerei zu erwerben und an deren Reifung teilzuhaben. Es gibt dabei zwei Fasstypen zu kaufen: first-fill Bourbon Barrels und first-fill Oloroso Sherry Hogsheads. Sie werden mit New Make befüllt und lagern dann zumindest 10 Jahre in der Brennerei. Danach kann der Käufer entscheiden, ob sie weiter im Warehouse verbleiben oder abgefüllt werden sollen. Auch ein Rückkauf durch die Brennerei ist dabei eine Option.

Es wird einen jährlichen Cask-Owner-Tag in der Destillerie geben (die ansonsten für Besucher nicht zugänglich ist), an dem man sein Fass besuchen und eine Probe daraus verkosten kann.

Dazu Der Production Director von Lochlea, John Campbell:

“Our Private Cask Programme is an incredibly special chance to be a part of our ambitious, exciting and innovative distillery and brand. As a family-owned distillery, we want to ensure that our customers feel close to us. Those deciding to take the step to purchase their own Lochlea cask can witness and explore each stage of the whisky-making process, with our experienced team by their side at every step of the journey.

Our spirit is made entirely from our own barley that is grown and harvested on the farm here at Lochlea. This, along with our finest quality casks and decades of distilling expertise gives our spirit a distinctive character and ensures we are as sustainable and traceable as possible.”