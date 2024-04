World Whisky & More – Ausgabe #4 jetzt online

Die vierte Ausgabe von World Whisky & More – dem Online-Magazin, das sich vor allem mit Whisky aus den neuen Whiskyländern beschäftigt, ist soeben erschienen und online kostenlos abrufbar.

Auf fast 100 Seiten bringt das Magazin Wissenswertes und kompetent recherchiertes Material zu Destillerien und Whiskys in und aus aller Herren Länder. Die Herausgeber schreiben:

Es war ein hervorragendes erstes Jahr für unser Projekt „World Whisky & more“, und wir möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen Lesern und Mitwirkenden für ihre Unterstützung zu danken. Diese Ausgabe hat viel zu bieten und wird dem Titel „World Whisky“ mehr als gerecht. Noch nie waren wir so international wie in Ausgabe 4: Kavalan in Taiwan, Kupu auf Hawaii, Südafrika, Japan, Deutschland, USA und Irland! Einige unserer Mitarbeiter werden noch in diesem Jahr nach China reisen, um sich dem Thema Baijiu anzunähern. Wir wünschen viel Spass bei der Lektüre