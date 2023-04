Sonntagslektüre: Neues Onlinemagzin World Whisky & More

Ein neues, englischsprachiges Whiskymagazin hat dieses Wochenende das Licht der Welt erblickt: World Whisky & more ist das Ideenkind von Arthur Nägele und Tobias Gorn, weltweit anerkannte Spezialisten für Whisky und andere Spirituosen. Sie haben nach eigenen Worten eine wunderbare Community auf der ganzen Welt, gehören dem Council of Whiskey Masters an und sind mit einer Reihe von Whiskyspezialisten vernetzt. So dachten die beiden, es sei an der Zeit, das Thema „World Whisky“ auf eine neue und erfrischende Art und Weise zu erforschen und zu behandeln – in Diskussionen mit ihren Freunden, Interviews und Einblicken sowie anderen unterhaltsamen Inhalten, die eine Brücke zwischen Produzenten, Fachleuten und Verbrauchern schlagen sollen.

World Whisky & more widmet sich also, wie der Name schon sagt, vor allem dem Welt-Whisky, also Whisky aus anderen als den klassischen Whiskyländern – eine sehr interessante und sehr notwendige Erweiterung des Spektrums der Berichterstattung.

Die erste Ausgabe beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Whisky aus de Alpenregion, also der Schweiz, Deutschland, Italien sowie Österreich, mit einem Abstecher nach Indien zu Paul John und nach Neuseeland, Norwegen oder nach Wales. Auch andere Spirituosen finden Erwähnung.

Die Erstausgabe können Sie auf der Webseite des Magazins online lesen oder auch als PDF herunterladen – beides ist natürlich kostenlos.

Übrigens: Auch Whiskyexperts steuert zum Magazin seinen kleinen Teil bei: unser Eventkalender ist fixer Bestandteil der Berichterstattung.

Zu World Whisky & more gelangen Sie hier.