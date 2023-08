Zweite Ausgabe des Onlinemagazins World Whisky & More erschienen

Die neue Ausgabe des englischsprachigen Whiskymagazin World Whisky & more ist erschienen, und steht wieder online gratis zur Verfügung, zum Lesen oder Downloaden. Tobias Gorn und Arthur Nägele, aus deren gemeinsamer Idee dieses Magazin entstanden ist, erhielten viele tolle Rückmeldungen zu ihrer Premieren-Ausgabe, auch das neue Magazin bietet wieder eine große Vielfalt unterschiedlicher Themen zu den Whiskys aus aller Welt. Die aktuelle Ausgabe führt die Leserschaft nach in Kentucky, Island, Südafrika, Indien und Neuseeland, zusätzlich erhält Ausgabe Zwei ein Special über die japanische Spirituose Shoshu und ein Interview mit Dolf Stockhausen, dem Gründer von Seven Seals.

