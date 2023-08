Veränderungen im Management bei Pernod Ricard Deutschland: Ab dem 1. Dezember 2023 wird Holger Möller neuer Sales Director bei Pernod Ricard Deutschland und tritt damit die Nachfolge von Thomas Drossé an, der nach 15 Jahren das Unternehmen im besten Einvernehmen zum 26. Juli verlassen hatte (wir berichteten).

Hier die Info aus der Zentrale des Unternehmens:

Holger Möller wird Sales Director bei Pernod Ricard Deutschland

Ab dem 1. Dezember 2023 wird Holger Möller neuer Sales Director bei Pernod Ricard Deutschland und verantwortet damit das Sales Team und das Trade Marketing Team des Spirituosenherstellers. In seiner Funktion wird er als Mitglied des deutschen Management Teams an Julien Hemard, Managing Director Pernod Ricard Western Europe Entity, berichten und damit die Nachfolge von Thomas Drossé antreten.

Julien Hemard:

„Mit seiner langjährigen FMCG-Erfahrung sowie einer umfassenden Konsumenten-Kenntnis und starken Kunden-Fokussierung wird er die Erfolgsgeschichte von Pernod Ricard weiterschreiben.“

Zusammen mit seinem Team verfolgt Holger Möller das Ziel, neue Strategien zu definieren und umzusetzen, um die Marktführerschaft von Pernod Ricard weiter auszubauen. Holger Möller:

„Als Marktführer in der Spirituosenbranche hat Pernod Ricard großartige und starke Marken im Portfolio. Ich freue mich sehr darauf, mit meinem neuen Team zu arbeiten!“

Holger Möller blickt auf eine über 25-jährige Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zurück. Er begann seine Karriere bei Johnson & Johnson und war später als Food Service Director für die DACH-Region bei der H. J. Heinz GmbH tätig. Nach Stationen als Sales Director DACH bei Unilever und Geschäftsführer bei der Puratos GmbH, war er zuletzt Sales Director Out of Home Germany und Mitglied des Management Teams für Deutschland und Österreich bei der Luigi Lavazza Deutschland GmbH.