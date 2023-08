Einbruch im House of Single Malts: Erneuter Einbruchdiebstahl in Spirituosenfachgeschäft in der Ostschweiz

Wir müssen leider heute erneut über einen Einbruch in einen Whisky-Fachhandel berichten, und erneut schlugen sie in der Ost-Schweiz zu. Unbekannte Täter brachen in das House of Single Malts in St. Gallen ein, auch hier suchten sie gezielt nach hochwertigen und wertvollen Flaschen und stahlen rund 80 Flaschen Single Malt Whisky. Auch hier ermittelt jetzt die Polizei, und eine Anzeige liegt bei der Staatsanwaltsschaft. Wie die Täter vorgingen, und welche Flschen diese gezielt stahlen, stellt Ivan Vollmeier vom House of Single Malts in der folgende Presseinformation dar:

Erneuter Einbruchdiebstahl in Spirituosenfachgeschäft in der Ostschweiz

St.Gallen, 27. August 2023 – Nachdem letzte Woche im St. Galler Rheintal ein Einbruch in das «Buddelhuus» zu verzeichnen war, schlug in der Nacht vom 26. auf den 27. August eine unbekannte Täterschaft wieder in der Ostschweiz zu. Genauer gesagt im House of Single Malts am Stadtrand von St. Gallen. Nachdem im März schon eine Palette Whisky auf dem Weg in die Schweiz vom LKW gestohlen wurde, musste unser Haus nun schon das zweite Mal in diesem Jahr eine so feige Attacke hinnehmen.



Mittels massiver Gewaltanwendung wurde – nachdem erfolglos versucht wurde die robuste Eingangstüre aufzuhebeln – ein Loch in eine Seitenscheibe geschlagen (Dreifach-Sicherheitsverglasung) und so Zutritt ins Geschäftsinnere verschafft. Die Täterschaft wusste genau, was sie suchte. Rund 80 Flaschen Single Malt Whisky, vorwiegend aus Schottland und ein paar andere hochwertige Spirituosen wurden abtransportiert.



Nebst beliebten Marken wie Highland Park und Macallan war das Ziel auch eine Serie von rund 20 Flaschen Glenfarclas aus der limitierten Family Cask Serie, inklusive den Glenfarclas 30yo, 35yo, 40yo und 50yo! Die restlichen erbeuteten Flaschen setzen sich ebenfalls aus hochpreisigen Abfüllungen zusammen. Vielfach limitierte Editionen, längst vergriffene Abfüllungen oder auch Raritäten von geschlossenen Destillerien wie Ladyburn, Convalmore oder Port Ellen. Das speziellste Deliktsgut ist bestimmt die Flasche Highland Park 50 Years (s. Bild). Die einzige Flasche, die in der Schweiz regulär im Handel war und mit einem Verkaufspreis von CHF 27’500.00 im Regal stand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe.

www.houseofsinglemalts.ch