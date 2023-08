Gewinnen Sie jetzt drei Sets aus je einer Flasche Dingle Distillery Single Malt und dem limitierten Lá le Bríde Single Malt!

Irland – die grüne Insel lockt nicht nur mit wundervollen Natur, sondern auch mit einem ganz besonderen Whiskey, der die Sanftheit und die Eigenständigkeit der irischen Landschaft perfekt widerspiegelt. Einer der besten Vertreter für diesen Whiskey ist die Dingle Distillery, im gleichnamigen Fischerort an der Atlantikküste Irlands gelegen. Dort produziert man seit mehr als zehn Jahren ausgezeichnete Whiskeys – und drei unserer Leserinnen und Leser können jetzt einen Querschnitt durch das fantastische Angebot der Destillerie gewinnen: Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosen wir drei Sets, bestehend aus je einer Flasche des Dingle Distillery Single Malts und einer Flasche des limitierten Lá le Bríde Single Malts!

Lesen Sie zunächst einmal Interessantes über die Destillerie und die Whiskeys, die Sie gewinnen können – mit diesen Infos fällt Ihnen die Beantwortung unserer Gewinnfrage nicht schwer.

Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück bei unserer Verlosung und freuen uns auf Ihre Teilnahme!

„The difference is Dingle“: Irish Single Malt Whiskey auf höchstem Qualitätsniveau

Eine der wenigen unabhängigen Destillerien Irlands ist im äußersten Westen Europas zu Hause. Hinter dem malerischen Örtchen Dingle auf der gleichnamigen Halbinsel erstreckt sich nichts als der tiefe, wilde Atlantik. Hier lässt man den Dingen ihre Zeit. Eile? Ein Fremdwort. Stattdessen wird Handarbeit großgeschrieben – in jedem Produktionsschritt. Vom Einmaischen über das Trennen von Vor-, Mittel- und Nachlauf bis hin zum Abfüllen in Flaschen legen Master Distiller Graham Coull und sein Team persönlich Hand an. Das Ergebnis: Irish Single Malt Whiskey auf höchstem Qualitätsniveau.

Süße Birne, Rosinen & ein würziges Finale: Dieser Dingle geht immer

Rund neun Jahre widmete die Dingle Distillery der Schöpfung ihres Standards. Wie für die unabhängige Brennerei üblich, ist der Dingle Irish Single Malt Whiskey das unverfälschte Ergebnis stolzer Handarbeit. In kupfernen Brennblasen von Forsyths langsam dreifach destilliert, reift der weiche Whiskey im mild-maritimen Klima der Dingle-Halbinsel – zu 69 Prozent in First Fill Pedro Ximénez Sherry Casks und zu 31 Prozent in First Fill Bourbon Casks. Der Effekt? Zitronenzeste, Minze und süße Birne in der Nase, karamellisierter Apfel, Rosinen und Vanille am Gaumen und ein honigsüßes, würziges Finale.

Lá le Bríde Single Malt: Limitierte Hommage an die Lebensfreude

Auf der Dingle-Halbinsel ist das keltische Erbe bis heute spürbar – dank der Dingle Distillery nicht nur in Form von Relikten. Mit der „Wheel of the Year“- Serie lässt sie die tausende Jahre alte Historie ihrer Heimat aufleben. Die Sonderabfüllungen orientieren sich am keltischen Rad des Jahres. Dieser Sonnenkalender zeigt die Zeit sowie Jahreszeiten an und ist in acht Abschnitte eingeteilt. Zu jedem von ihnen veröffentlicht die Brennerei einen limitierten Single Malt.

Mit Lá le Bríde ehrt Dingle das gleichnamige keltische Fest, das für den Frühlingsanfang und die Ankunft der helleren, wärmeren Tage steht. Sein Profil? Entsprechend lebhaft: Hier trifft bei 50,5% vol. Honig auf Himbeeren und Kekse sowie Karamell auf Ingwer und einen Hauch Minze. Dafür reifte der Irish Whiskey in Bourbonfässern, bevor er in Rye Casks veredelt wurde.

Wir verlosen drei Sets, bestehend aus je einer Flasche des Dingle Distillery Single Malts und einer Flasche des limitierten Lá le Bríde Single Malts!

Dingle Distillery Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey (46,3% vol., 0,7 Liter): unabhängig destillierter Single Malt von Irlands malerischer Westküste; langsam dreifach destilliert und im mild-maritimen Klima in Sherry- wie auch Bourbonfässern gereift; vielschichtiges Profil aus süßen Gartenfrüchten, Frische, Vanille, Rosinen und Würze; weder gefärbt noch kühlfiltriert

Dingle Distillery Lá le Bríde, Triple Distilled Irish Single Malt Whiskey (50,5% vol., 0,7 Liter): auf 10.000 Flaschen limitierte Abfüllung der „Wheel of the Year“- Serie; Hommage an das gleichnamige keltische Fest und die Lebensfreude; in Bourbonfässern gereift, in Rye Casks veredelt; lebhaftes Profil aus Honig, Himbeeren, Keksen, Karamell, Ingwer und einem Hauch Minze; weder gefärbt noch kühlfiltriert

Und so gewinnen Sie eines der drei Sets mit je einer Flasche des Dingle Distillery Single Malts und einer Flasche des limitierten Lá le Bríde Single Malts:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: An welcher Küste Irlands liegt das Fischerdorf Dingle mit der gleichnamigen Brennerei?

A: Ostseeküste

B: Atlantikküste

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Dingle“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 10. September 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 11. September 2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Dingle“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 10. September, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 11. September 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team