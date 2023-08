Wer hat die 4 maritimen Highland-Single Malts von Old Pulteney (Huddart, 12yo, 15yo und 18yo) + Gläser gewonnen? Hier steht’s!

Zwei spannende Wochen sind um, und wieder einmal dürfen wir uns bei unseren Lesern bedanken: Die Teilnahmezahlen waren wie immer beeindruckend und für uns und die Destillerie Old Pulteney Grund zur Freude – denn es ist schön, wenn so viele Whiskyfreunde die Besonderheiten einer Brennerei mit einem interessanten Querschnitt durch ihre Core-Range entdecken wollen. Gemeinsam mit unserem Partner Eggers & Franke haben wir deshalb ein ganz spezielles Genusspaket geschnürt und Sie in eine traditionsreiche Destillerie im Norden Schottlands, nach Pulteney, entführt.

Und wer jetzt den Old Pulteney Huddart, 12yo, 15yo und 18yo, die gemeinsam die Facetten der klassischen und maritimen Tugenden der Destillerie eindrucksvoll unter Beweis stellen, und die zusätzlichen beiden Nosing-Gläsern gewonnen hat, das verraten wir Ihnen gleich.

Erfahren Sie zuerst nochmals etwas über die Brennerei, ihre Geschichte und ihre unverwechselbaren Whiskys, bevor wir Ihnen den Gewinner vorstellen:

Die Destillerie Old Pulteney

Die Destillerie Old Pulteney liegt mitten im Städtchen Wick, am nördlichsten Zipfel des schottischen Festlands. Der entlegene Ort galt zu Anfang des 19. Jahrhunderts als Heringshauptstadt Europas.

Um den Durst der Hafenarbeiter und Fischer zu stillen, gründete James Henderson 1826 die Old Pulteney Brennerei und benannte sie nach dem damaligen Direktor der britischen Fischereigesellschaft, Sir William Johnstone Pulteney.

Die Destillation erfolgt in 2 Brennblasen und wird in Ex-American Whisky-Fässern und Ex-Sherry-Fässern nur wenige Meter von der rauen Küste gelagert.

Das »Old« rührt angeblich daher, dass die besondere Witterung in den windumtosten Northern Highlands den Whisky schneller reifen lässt.

Die außergewöhnliche geografische Lage der Destillerie Pulteney an der nördlichen Küste des schottischen Festlandes, und die eng mit der Fischerei verbundenen Geschichte, ist der Grund für den starken maritimen Bezug der Destillerie.

Bis heute prägt die salzige Seeluft den Charakter der Scotchs aus der nördlichsten Destillerie des schottischen Festlandes.

Das verwendete Wasser stammt aus Loch Hempriggs und ist besonders rein und weich – perfekt für den Maische- und Gärungsprozess. Es wird über ein Rohr geleitet, das 1807 vom schottischen Ingenieur Thomas Telford entworfen und gebaut wurde. Wir verwenden immer noch dasselbe Rohr, um das Wasser direkt in die Pulteney Distillery zu leiten.

Die 100 Jahre alte Porteus-Mühle verarbeitet alle zweieinhalb Stunden fünf Tonnen ungeschälte Gerstenmalz aus der Region zu Schrot und schafft so 160 Tonnen in einem 12-Tage-Zyklus. Jede gemahlene Tonne ergibt schließlich das Äquivalent von 410 Litern Spirituose

Gemaischt wird in einem Halblauter-Maischbottich, er hat ein Fassungsvermögen von 15.700 Litern und vermischt das Schrot in vier Zyklen effizient mit Wasser. Die Temperatur wird jedes Mal erhöht (beginnend bei 68,5 °C), um den größtmöglichen löslichen Zucker zu extrahieren.

Die Gärung erfolgt dann in sechs Edelstahltanks, von denen jeder mit 23.500 Litern der zukünftigen Spirituose gefüllt wird. Die Maische wird bei einer konstanten Temperatur von 17 °C mit Trockenhefe versetzt. Die Gärung erfolgt langsam – normalerweise in etwa 60 Stunden.

Die beiden kupfernen Stills haben eine einzigartig geformte Siedekugel, die die Brennerei zu der ikonischen Form der Flasche inspiriert hat, die man heute sieht.

Die Range der Brennerei präsentiert die handwerkliche Kunst der Destillerieteams in facettenreichen Abfüllungen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Schlaglichtern auf das für Old Pulteney so typische Geschmacksbouquet.

Ihr Gewinn Nr. 1: Old Pulteney Huddart

DER ELEGANT-TORFIGE SINGLE MALT

Old Pulteney Huddart ist benannt nach der Straße, in der sich die Produktionsstätte befindet. Es gibt zwei Besonderheiten, welche den Whisky auszeichnen und ihn für das Prädikat »Single-Malt-Whisky« qualifizieren: zum einen wird er von einer einzigen Brennerei hergestellt. Dies bedeutet, er wird nicht aus mehreren Whiskysorten verschnitten. Und zum anderen ist die Getreideart ausschließlich gemälzte Gerste. Diese zwei Aspekte fungieren als Qualitätsversprechen.

Bei diesem charakterstarken Whisky handelt es sich in der Tat um ein hochwertiges Produkt, welches mit einem Hauch von Honig, Rauch sowie Leder, Apfel und cremiger Vanille betört. Hintergründig schwingt der Duft von geröstetem Karamell mit. Im Geschmack äußert sich der Whisky als würzig, süß und hat eine leichte Salzigkeit. Die Eindrücke von Vanille und Rauch intensivieren sich am Gaumen. Darauf folgt ein mittellanger, aber eindrucksvoller Abgang. Hier setzt sich die leichte Salzigkeit fort und wird begleitet von einer pfeffrigen Schärfe. Reifen durfte dieser Whisky in ehemaligen Bourbon Fässern, die ihm sein einzigartiges Aroma verleihen.

Ihr Gewinn Nr. 2: Old Pulteney 12 Years

EIN AUSSERGEWÖHNLICHES STÜCK SCHOTTLAND

12 Jahre lagerte der »Old Pulteney 12 Years« in alten Bourbon Fässern und in Ex-Sherry Fässern. Der spezielle Mix sowie die salzige Seeluft verleihen diesem Whisky seinen besonderen Charakter!

Der maritime Old Pulteney 12 Years Single Malt Scotch Whisky wurde, neben anderen Auszeichnungen, im Jahr 2016 mit der besonders begehrten Goldmedaille des „San Francisco World Spirits Competition“ ausgezeichnet.

Zu verdanken hat dieser Scotch der Extraklasse diese Auszeichnung seinem bernsteingelben Auftritt im Glas sowie der samtigen Süße, die einher geht mit Aromen von Zitrone und getrockneter Banane.

Der weiche und langanhaltende Abgang erinnert mit einem leicht salzigen Hauch von Seeluft sofort an die maritime Verbundenheit von Old Pulteney.

Ihr Gewinn Nr. 3: Old Pulteney 15 Years

DER PURE GESCHMACK DES NORDENS

Für 15 Jahre reift der »Old Pulteney 15 Years« und bekommt damit genug Zeit, sein volles Potential als Scotch Whisky zu entfalten. Wunderbar bernsteinfarben glänzt der von Würze und Süße geprägte Whisky. Es ist der ausgewogenste und geschmeidigste Single Malt von Old Pulteney. Sein Aroma ist reich an reifen Äpfeln und Zitrusfrüchten. Es tritt zusammen mit feiner Honigsüße und cremiger Vanille auf, während der Hintergrund leicht schokoladig und blumig ist. In seinem Geschmacksspektrum vereint er die Heimat an der Küste und ihren unerschütterlichen Einfluss mit aromatischen Gewürzen und Anklängen von Weihnachtskuchen. Man vernimmt eine deutliche Toffeesüße, die in einem Hauch von salziger Seeluft als Finish mündet. Hier trifft Intensität auf Balance.

Ihr Gewinn Nr. 4: Old Pulteney 18 Years

BEGEISTERUNG AUF GANZER LINIE

Der »Old Pulteney 18 Years« ist ein Single Malt Whisky der Spitzenklasse. Er stammt vom nördlichsten Zipfel des schottischen Festlandes aus dem Hause der Old Pulteney Destillerie. Ein Standort mit Vorzügen: Schon seit 1826 profitieren die Erzeugnisse der Brennerei von der unmittelbaren Nähe zum Meer, denn die salzige Meerluft findet sich geschmacklich in den Whiskys wieder.

Beim »Old Pulteney 18 Years« kommt eine weitere Besonderheit hinzu: In 18 Jahren hat er zwei unterschiedliche Reifungen durchlaufen. Die erste Reifung vollzog der Single Malt in alten Bourbon-Fässern, bevor er anschließend in Fässern weiterreifte, in denen zuvor edle Oloroso Sherrys lagerten. Durch dieses Verfahren hat der »Old Pulteney 18 Years« komplexe und intensive Noten von Kaffee und Gewürzen gewonnen. Diese ergänzen sich wunderbar mit den lebhaften Anklängen von erfrischender Zitruszeste und süßlichen Aromen von Schokolade, Honig und Lebkuchen. Mit seinem langanhaltenden Nachklang, in dem sich auch Apfelnoten wiederfinden, begeistert dieser finessenreiche, reife Whisky auf ganzer Linie.

Und die vier einzigartigen maritimen Single Malts aus den Highlands: Old Pulteney Huddart,12yo, 15yo und 18yo + zwei Noisinggläser gewonnen hat

Ralf Termaat aus 47051 Duisburg

Wir gratulieren natürlich wie immer ganz herzlich – der Gewinn wird in Kürze durch unseren Partner Eggers & Franke versendet. Bitte gewähren Sie etwas Zeit bis zum Eintreffen ihrer Flaschen.

Und was, wenn Sie diesmal nicht gewonnen haben? Wir machen natürlich noch heute mit einem neuen Gewinnspiel weiter. Schauen Sie also gleich wieder bei uns vorbei und machen Sie mit!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team

