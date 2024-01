Gewinnen Sie jetzt exklusiv bei uns den Bushmills 21yo Vermouth Casks oder den Bushmills 12yo New American Oak Casks!

Nach dem wunderbaren Bruichladdich Black Art 11.1 in unserem letzten Gewinnspiel geht es nun gleich weiter mit zwei nicht minder exklusiven Whiskeys aus der irischen Ausnahme-Brennerei Bushmills: Gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner Eggers & Franke, dem Importeur von Bushmills nach Deutschland, verlosen wir unter allen Lesern in Deutschland die beiden Deutschland-exklusiven Abfüllungen aus der begehrten Causeway Collection 2023.

Gewinnen Sie exklusiv bei uns den Bushmills 21yo Vermouth Casks Germany Exclusive und den Bushmills 12yo New American Oak Casks Germany Exclusive – im Gesamtwert von fast 500 Euro. Zwei glückliche Gewinner dürfen sich diesmal über einen der beiden Whiskeys freuen – und dazu über je zwei passende Gläser für den originalen Genuss.

Wie können Sie gewinnen? Einfach unsere Gewinnfrage richtig beantworten und ihre Lösung an uns einsenden. Und damit das leichter fällt, lesen Sie doch einfach das, was wir Ihnen über die Brennerei und die Whiskeys nachfolgend erzählen. Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Mitmachen!

Die Destillerie Bushmills

Weißgewaschene Wände, schwarze Schieferziegeln und über 400 Jahre Geschichte: Wer irischen Whiskey mag, der kennt auch Bushmills und die dazugehörige Destillerie im Norden von Nordirland, ungefähr drei Kilometer von der Küste entfernt. Obwohl man die Old Bushmills Distillery schon als Brennerei-Siedlung bezeichnen könnte, denn so wie guter Whiskey hatte auch die älteste lizenzierte Whiskey-Destillerie der Welt Zeit, um sich zu entwickeln.

So sind über die Jahrhunderte etliche große und kleine Gebäude, Hallen, Lagerräume sowie andere Bauten zusammengekommen und bilden heute ein Dorf im Dorf. Und tatsächlich: Würde man das Eingangstor auf der Distillery Road oder die Schranke samt Haus in der Straße daneben wegnehmen, könnte man meinen, man sei auf einer gewöhnlichen Nebenstraße gelandet, an deren Seite sich alte und große Gebäude befinden. Das kommt nicht von ungefähr, sind Destillerie und Dorf samt Bewohner doch seit jeher miteinander verbunden oder, wie Master Distiller Colum Egan so schön sagt: „Ohne das Dorf gäbe es keinen Whiskey und ohne den Whiskey gäbe es kein Dorf“.

Die Old Bushmills Distillery im nordirischen County Antrim gilt als älteste lizensierte Whiskey Destillerie der Welt. Schon bevor Sir Thomas Phillips im Jahr 1608 die königlichen Destillerie-Rechte erhielt, brannten die Bushmills-Destilliermeister in traditionsverbundener Handarbeit Whiskeys von erstklassiger Qualität und einzigartig weichem Geschmack.

Jahrhundertelang ist Bushmills dabei die einzige Destillerie, die ununterbrochen Single-Malt Irish Whiskey produziert. Bushmills erfreut sich weltweit großer Beliebtheit und seit 2008 bildet die Bank of Ireland anlässlich Bushmills 400. Jubiläum die Old Bushmills Distillery auf ihren Fünf-Pfund-Banknoten ab.

Die Causeway Collection

Die Causeway Collection von Bushmills ist eine beeindruckende Serie von Premium-Whiskys, die durch ihre handverlesenen Fässer und sorgfältige Herstellung herausragt. Jeder Tropfen in dieser Kollektion zeichnet sich durch eine perfekte Balance von Aromen und einen unverwechselbaren Charakter aus. Inspiriert von der natürlichen Schönheit und dem kulturellen Erbe der Causeway Coast in Nordirland, bietet diese Sammlung einen einzigartigen Einblick in die Handwerkskunst und die reiche Tradition der ältesten lizenzierten Destillerie der Welt, Old Bushmills. Genießen Sie einen wahren Genuss mit jedem Schluck aus der Causeway Collection.

Unser Hauptpreis: Bushmills 21yo Vermouth Casks Germany Exclusive aus der Causeway Collection

Der 21 Year Old Vermouth Casks ist ein seltener Irish Single Malt in Limited Edition mit Fassstärke (50,7 % ABV), der in verschiedenen Fässern veredelt und nicht kühlgefiltert wurde. Es ist unser nächster mutiger Schritt, mit dem wir unsere Führungsrolle als Pionier des Single Malt festigen und legitimieren und uns als wahrer Nordstern des Irish Whiskey etablieren.

Nach einer geduldigen Reifung von unglaublichen 18 Jahren in Oloroso-Sherry- und Bourbonfässern wurde dieser außergewöhnliche Whiskey von unserer Master-Blenderin Alex Thomas veredelt – in seltenen Fässern aus der italienischen Piemont-Region, in denen zuvor weißer Wermut lagerte. Diese Likörweinfässer mit ihren einzigartigen botanischen Aromen verleihen intensive, süße, blumige Noten, wie zarte Rosenblüten, neben dunklem, warmem Honig und Zitrusschalen. Und wo andere ihren Whiskey vielleicht nur sechs Monate lang in anderen Fässern veredeln, haben wir unserem Whiskey durch die weitere dreijährige Reifung in diesen Wermutfässern noch mehr Geschmack verliehen.

Die Zeit hat die Honigsüße intensiviert, die perfekt mit Zitrusfrüchten, reifen dunklen Früchten, Anis und Mandeln mit einem Hauch von Vanille und satten Gewürzen ausbalanciert ist. Das Ergebnis ist ein langer, trockener und subtil würziger Abgang. Dieser sensationelle Whiskey kann mit den besten Irish Single Malts mithalten und ist ein Gigant für sich.

FARBE: Goldener Bernstein

NASE: Vanille, Ingwer, Kardamom und Zitrusfrüchte, gefolgt von zarten Rosenblättern

GESCHMACK: Wundervolle Wermutpflanzen vereinen sich mit Kräutern und Gewürzen, bevor sie unverwechselbaren Aromen von warmem Honig mit süßer Orangenschale, köstlichen reifen Pflaumen und Kirschen, die von frischer Vanille, Mandeln und Sternanis ergänzt werden, Platz machen.

FINISH: Lang und trocken mit einem Hauch von Süße und subtiler würziger Geschmeidigkeit

ALKOHOLGEHALT: 50,7% vol.

Unser zweiter Preis: Bushmills 12yo New American Oak Casks Germany Exclusive aus der Causeway Collection

Der 12 Year Old New American Oak Casks ist ein seltener Irish Single Malt in Limited Edition, der in verschiedenen Fässern veredelt und nicht kühlgefiltert wurde. Es ist unser nächster mutiger Schritt, mit dem wir unsere Führungsrolle als Pionier des Single Malt festigen und legitimieren und uns als wahrer Nordstern des Irish Whiskey etablieren.

Nach über elf Jahren Reifung in Oloroso-Sherry- und Bourbonfässern wurde dieser unvergesslichen Whiskey von unserer Master-Blenderin Alex Thomas in den besten handgefertigten, neuen Fässern aus amerikanischer Eiche der Kelvin-Küferei in Kentucky, USA, veredelt.

Das frische Eichenholz verleiht schnell Aromen und schenkt Nuancen von intensiver Vanille, Kokosnuss, warmen Gewürzen und cremiger Schokolade. Und wo andere ihren Whiskey vielleicht nur sechs Monate lang in anderen Fässern veredeln, haben wir unserem Whiskey durch die weitere einjährige Reifung in diesen neuen Fässern aus amerikanischer Eiche noch mehr Geschmack verliehen.

Die Jahre der Reifung haben die Noten von karamellisiertem Apfel, Pfirsich und Eiche verstärkt und einen zarten, trockenen, aber lang anhaltenden, von fruchtigen Noten erfüllten Abgang erschaffen, gefolgt von einem Hauch von kräftigen, cremigen Pralinen und geröstetem Kakao. Dieser sensationelle Whiskey kann mit den besten Irish Single Malts mithalten und ist ein Gigant für sich.

FARBE: Warmes Mahagoni

NASE: Zarte Aromen von getoasteter Eiche, warmer Vanille und reifen Früchten mit sanfter Würze

GESCHMACK: Perfekt ausgewogener karamellisierter Apfel und Pfirsich, umhüllt von Milchschokolade und Kokosnuss, abgerundet durch süßen Zimt

FINISH: Ein zarter, trockener und lang anhaltender fruchtiger Abgang, der sich hin zu einer reichhaltigen, nussigen Praline mit geröstetem Kakao entwickelt

ALKOHOLGEHALT: 46% vol.

Und so gewinnen Sie entweder den Bushmills 21yo Vermouth Casks Germany Exclusive + 2 Gläser oder den Bushmills 12yo New American Oak Casks Germany Exclusive + 2 Gläser:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Den wievielten Geburtstag feierte die Bushmills Distillery im Jahr 2008?

A: Den 100. Geburtstag

B: Den 400. Geburtstag

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Bushmills“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 4. Februar 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 5. Februar 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bushmills“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 4. Februar 2024, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 5. Februar 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team