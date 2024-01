Wer hat den neuen Bruichladdich Black Art 11.1 mit zwei dazugehörigen Nosing-Gläsern gewonnen? Lesen Sie es hier!

Mit unserem fähigen Team verfolgen wir eine höhere Bestimmung und halten an unserer Mission fest, möglichst aufregende Spirituosen zu kreieren. Wir sehen uns als „Progressive Hebridean Distillers“ – also als progressive Destillateure unserer Heimat, der Hebriden. Als diese hoffen wir, dass das, was wir in die Wege geleitet haben, andere unternehmerische Start-Ups dazu inspiriert, sich auf unserer Insel und im weiteren Umfeld niederzulassen. Denn dies sorgt für Diversität und Bereicherung sowie eine selbstbestimmte Zukunft.

aus der Selbstbeschreibung von Bruichladdich