350 Flaschen hochwertiger Single Malt vom Lastwagen gestohlen – Importeur und Abfüller bitten um Mithilfe

Es ist fast unglaublich, was da irgendwo zwischen Schottland und der Schweiz passiert ist: Eine ganze Palette mit für die Schweiz bestimmten Whiskys von The Maltman und The Grainman ist auf dem Weg vom Lastwagen verschwunden – wahrscheinlich in Frankreich.

Und weil das, was dort „verschwunden“ ist, in irgendeiner Form wohl wieder auftauchen wird, und das nicht zwangsläufig in Frankreich, bittet man seitens des Schweizer Importeurs und des schottischen Abfüllers um Mithilfe, die gestohlene Ware (ca. 350 Flaschen) zu identifizieren: Sie als Whiskygenießer oder -händler, uns als Medium, das den Aufruf verbreiten kann – was wir hier gerne tun und hoffen, dass diese Geschichte einen gerechten Abschluss finden wird:

350 Flaschen Whisky gestohlen

St.Gallen, 10. März 2023

Geschätzte Damen und Herren,

Diese Woche hätten die Frühlingsabfüllungen von Meadwoside Blending Co. Ltd., Glasgow, bekannt für die Marken «The Maltman» und «The Grainman», in der Schweiz ankommen müssen. Allerdings musste der LKW-Chauffeur bei der ersten Abladestelle in der Schweiz feststellen, dass die ganze Palette, die für den Schweizer Importeur (House of Single Malts AG) vorgesehen war, von der Ladefläche verschwunden war.

Die Polizei wurde umgehend eingeschaltet und nach bisherigen Erkenntnissen, so Andrew Hart von Meadowside Blending Co. Ltd., muss die Palette in Frankreich verschwunden sein. Alle weiteren Angaben zur Vorgehensweise und dem Verbleib der Whiskies wären rein spekulativ. Ermittlungen dazu sind wie erwähnt im Gang.

Von solch dreisten Diebstählen hört man immer wieder. Hier ist jedoch speziell, dass es sich nicht um Standard-Produkte handelt, die 1000-fach hergestellt werden, sondern hauptsächlich um sogenannte Single Cask-Abfüllungen. Limitiert auf wenige hundert Flaschen und in Fassstärke abgefüllt. Die Einzigartigkeit wird damit verstärkt, dass diese Köstlichkeiten in Europa offiziell nur in Holland, Schweden, Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sind. Und dies immer von den gleichen Partnern der Meadowside Blending Co. Ltd.

Und dies ist genau der Ansatz, bei dem wir auf die Mithilfe aller Whisky-Liebhaber:innen hoffen. Wir möchten eine möglichst grosse Menge an potentiellen Kund:innen darauf sensibilisieren. Sollten von den fünf unten genannten, betroffenen Abfüllungen (insgesamt rund 350 Flaschen) irgendwo aus «unbekannten Quellen» plötzlich grössere Mengen angeboten werden oder auftauchen, bitten wir euch/Sie, eine Meldung an uns oder noch besser direkt an die nächste Polizeistelle zu machen.

Es handelt sich um folgende Abfüllungen:

Islands Blended Malt 1999 / 22 Years old 46.4% The Maltman Bunnahabhain 2010 / 12 Years old 53.1% The Maltman Secret Speyside 1993 / 30 Years old 45.2% The Maltman Ben Nevis 1998 / 24 Years old 46.6% The Maltman Dumbarton 1992 / 30 Years old 48.8% The Grainman

Wir bedanken uns jetzt schon für alle wachsamen Augen und Ohren! Wir hoffen sehr, dass allen Beteiligten dieser unglaublichen Aktion das Handwerk ein für alle Mal gelegt werden kann.

Beste Grüsse und sláinte! Ivan Vollmeier

House of Single Malts AG