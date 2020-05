Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie diesen 42 Jahre alten Blend von The Maltman!

Ein ganz besonderes Gewinnspiel läuft bei uns NUR MEHR BIS SONNTAG – und zwar ganz besonders in zweierlei Hinsicht: Erstens hat uns die Flasche ein Händler zur Verfügung gestellt, der anonym bleiben will. Er ist, so hat er uns geschrieben, langjähriger und regelmäßiger Leser unserer Newsseite, und möchte uns mit seinem Dankeschön ermöglichen, einem unserer Leser eine besondere Freude zu machen. Lieber Spender, ganz herzlichen Dank dafür, gerne geschehen und: Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne.

Die zweite Besonderheit ist natürlich die Abfüllung, die der freundliche Händler dafür gespendet hat: der Blended Scotch Whisky 1976 von The Maltman ist satte 42 Jahre alt und besteht aus Malts der Brennereien Clynelish, Teaninich, Ben Nevis, Daliuaine und Macduff sowie einem Single Grain aus der Destillerie Invergordon. Grain und Malts sind zu je 50% in der Abfüllung vertreten, die von den 42 Jahren auch 20 Jahre in einem Sherryfass verbracht haben. Abgefüllt ist dieser Vintage-Blend mit 46,2% vol.

Im Geschmack wird er auf der Rückseite mit der folgenden Tasting Note beschrieben: In der Nase Ahornsirup, reife Bananen und einige Sherrynoten. Am Gaumen ist er dann sehr cremig, zeigt Noten von Marshmallows und schokoumhüllten Rosinen. Gibt man ihm etwas Zeit, kommen dann gezuckerte Mandeln und Toffee zum Vorschein. Im Finish, das samtig weich und von schöner Länge ist, findet man dann Zimtgebäck, nussige Noten und etwas Mokka.

Ein wirklich großartiger Preis, finden wir. Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Dann spielen Sie doch mit und gewinnen Sie diesen reifen Blend, das Dankeschön des anonymen Händlers, das wir gerne wie gewünscht an unsere wunderbaren Leser weitergeben.

Und so gewinnen Sie den 42 Jahre alten Blend von The Maltman:

1. Bitte schreiben Sie uns einfach in einem Satz, was Sie an Whisky so fasziniert.

2. Die Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Dankeschön“!

Unter allen Einsendungen mit einer Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 10. Mai 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner des Preises und geben sie oder ihn am 11. Mai 2020 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Gönner versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Dankeschön“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 10. Mai 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinnerin/der Gewinner wird am 11. Mai 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von unserem Gewinnspielpartner versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team