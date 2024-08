Das Sommer-Bottling der Meadowside Blending Co. erreicht die Schweiz

Über das House of Single Malts in St. Gallen kommt das Sommer-Bottling des unabhängigen Abfüllers Meadowside Blending Co. in die Schweiz. Alle Details sowie die Verkostungsnotizen zum Single Grain und den drei Single Malts finden Sie in der folgenden Presseinfo, die wir vom House of Single Malts erhalten haben:

Das Sommer-Bottling der Meadowside Blending Co. Ltd. erreicht die Schweiz

Ein Single Grain aus der Serie “The Grainman” und drei Single Malts aus der Serie “The Maltman” sind ab sofort verfügbar. In gewohnt verlässlicher Qualität haben Andrew und Donald Hart eine kleine Serie von Köstlichkeiten lanciert. Und als kleinen Bonus gibt es noch eine 30-jährige Rarität – exklusiv für den Schweizer Markt!

Der Start mach ein Ben Nevis aus einem Bourbon-Fass, der an Fruchtigkeit, bzw. Tropenfrüchte wie Papaya, Mango und Passionsfrucht für das Alter von 11 Jahren kaum zu überbieten ist. Mit der Zeit gesellen sich Aromen nach Erdbeerkonfitüre und etwas Pfirsich dazu. Ein perfektes, sommerliches Trinkvergnügen!

Total ergab das Fass 240 Flaschen und die passende Stärke von 52.7% machen diesen Ben Nevis zu eine seidig-weichen Erlebnis.

Mit einem 14-jährigen Benrinnes folgt eine Abfüllung aus einem Refill-Sherry Cask. Eine Empfehlung für Liebhaber dunkler Aromen wie Pflaumenkonfitüre, Schokolade-Brioche und würzigen Akzenten wie etwas Ingwer, Sherry- und nussige Aromen, in Kombination mit der Süsse von über dem Feuer gerösteten Marshmallows und Ahornsirup.

Total ergab das Fass 271 Flaschen mit einer kräftigen 58.2%.

Das dritte “B” stammt von der Islay-Destillerie Bruichladdich. Nach über 32 Jahren wurde das Refill Hogshead von 1991 zum perfekten und unbestritten qualitativen Höhepunkt abgefüllt. Fruchtig und süss nach Zuckerwatte mit frisch gebackenem Shortbread. Gezuckerte Mandeln, Lychee und Erinnerungen an reife Pfirsiche. Vor allem mit etwas Luft kommen Orangenmarmelade und Honigmelone hervor. Milchschokolade und etwas Pistazienaromen runden diesen edlen Single Malt ab. Alles andere als langweilig…

Erstaunliche 206 Flaschen ergab das Fass noch, das mit hervorragend passenden 49.3% aufwartet.

Der Single Grain aus der Girvan Distillery, destilliert 1985, ist mit seinen 39 Jahren der älteste Whisky in der Serie. Typische Süsse schon in der Nase. Rote Kirschen, Pflaumen, etwas Möbelpolitur und Erinnerungen an eine Süssigkeiten-Glas. Die Fruchtnoten wie Rosinen sowie Johannis- und Himbeeren dürften von der Veredelung in Bordeaux Barrique-Fässern unterstützt werden. Ein schöner, unkomplizierter Whisky, der alles zu bieten hat, was man von einem Single Grain erwartet.

Total wurden 272 Flaschen mit einer Stärke von 45% abgefüllt.

Als Schweizer Exklusivität durfte das Team des House of Single Malts, Vertriebspartner für die Meadowside Blending Co. Ltd. in der Schweiz, für ihr 20-jähriges Firmenjubiläum ein Fass aussuchen, das als Rarität bezeichnet werden darf. Die Wahl fiel auf ein Sherry Cask eines Old Rhosdhu von 1994! Single Malts mit diesem Namen wurden seit den 60er-Jahren in der Loch Lomond Distillery produziert, jedoch im Jahr 2000 eingestellt.

Begeistert haben von Beginn weg die delikaten, “alten” Sherryfasseinflüsse. Mandelglasur, cremige, dunkle Schokolade, Toffee und karamellisierter, brauner Zucker. Bleibende Eindrücke von Brandy-Butter (Spezialität aus gesalzener Butter, Puderzucker, Vanille und einem Schuss Brandy, z.B. über einen Christmas-Cake). Schöner, edler Single Malt!

Noch insgesamt 196 Flaschen mit 47.8% waren aus dem Sherryfass zu bekommen.

