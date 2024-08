Broken Bones veröffentlicht ihre Whiskys jetzt auch in Fassstärke

Die slowenische Brennerei Broken Bones aus Ljubljana ergänzt ihr mit 46% Vol. abgefüllte Single Malt Portfolio um Abfüllungen in Fassstärke. Der ungetorfte Cask Strenght Whisky reifte 3 Jahre lang, ihren getorften Cask Strenght Whisky reifte bietet die Broken Bones in zwei Varianten an, einen 4 Jahre und einen 6 Jahre gereiften Cask Strenght Whisky. Alle 3 Abfüllungen sind für jeweils 155 € im Web-Shop der Brennerei erhältlich.

Ebenfalls über den Online-Shop erhältlich sind die Fass-Angebote der Destillerie. Ein Broken Bones Whisky Cask ist hier für 3.965 € erhältlich (inklusive einer Reifezeit von drei Jahren). Wem hier der finanzielle Aufwand zu groß ist, kann auch einen 700 ml Anteil an einem Broken Bones Single Malt Cask erwerben. Dieser kostet nur 30 €. Mehr zu den Angeboten der slowenischen Brennerei Broken Bones finden Sie auf ihrer Website.