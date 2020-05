PR: Virtual Campbeltown Malts Festival 2020 – Aktivitäten der Glen Scotia Distillery (mit Video und Programmheft)

Vom 18. bis 24 Mai wird in diesem Jahr das Campbeltown Malts Festival Online stattfinden – und was die Destillerie Glen Scotia in diesem Zeitraum geplant hat, können wir Ihnen heute hier dank des deutschen Importeurs, die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen, im Detail vorstellen. Finden Sie im Anschluss die Kurzinfo, das Teaservideo und das Programm als PDF.

Glen Scotia Distillery.

Wichtig: Das Programm umfasst auch Online-Tastings, und für diese wird es in Deutschland auch eine begrenzte Menge an ensprechenden Sample-Sets im Handel geben. Welche Händler diese Sets zu welchem Preis führen werden, ist nicht bekannt – wir bitten Sie, dies beim Händler Ihres Vertrauens zu erfragen.

Hier aber nun alle Infos:

First Virtual Campbeltown Malts Festival presented by Glen Scotia Distillery – Exklusives Dunnage Warehouse Tasting mit Master Distiller und spannenden Videoinhalten

Campbeltown, die viktorianische Whisky-Hochburg, feiert mit Glen Scotia das erste Online Campbeltown Festival mit exklusiven Tastings & spannenden Videoproduktionen – weitere Infos über die Link-Bilder unten!

Virtual Campbeltown Festival 2020 – Glen Scotia Distillery:

Erfreulicherweise wird die Glen Scotia Distillery ein Virtual Campbeltown Malts Festival veranstalten vom 18.-24. Mai, bei dem viele geplante Aktivitäten nun auf der Seite www.glenscotia.com/festival ständig verfügbar sein werden (von Tastings bis hin zu der Campbeltown Tour, bei der auf die reiche Geschichte Campbeltowns eingegangen wird – Whiskiest Place in the World).

Es setzt sich aus Videoinhalten Campbeltowns und dem eigentlichen Glen Scotia Höhepunkt, dem Dunnage Warehouse Tasting – Campbeltown Casks mit Iain McAlister, zusammen.

Dazu wählt Iain seine Fassfavoriten aus und lässt gemeinsam verkosten, dieses Jahr werden diese als Samples in einer Campbeltown Box in kleiner Stückzahl auch in Deutschland verfügbar sein, damit Glen Scotia & alle Festival-Fans mit verkosten und Campbeltown erfahren können.

Ehrengast wird Charlie Maclean sein, einer von Schottlands bekanntesten Whiskyautoren, der den Glen Scotia Festival im Video vorstellt.

Highlights des Virtual Campbeltown Festivals 2020 + limitierte Festival Produkte:

Exklusives Dunnage Warehouse Tasting – Campbeltown Casks mit Distillery Manager Iain McAlister (Streng limitiertes Dunnage Tasting Pack) Core Range Tasting präsentiert von Iain McAlister (Miniatur Tripack & “Großflaschen” Tasting Pack)

Weitere Online-Events: Campbeltown’s Hidden Whisky History – Hector’s History of Campbeltown – Glen Scotia Distillery Tour – Charlie Maclean presents the Glen Scotia Festival Edition

Das Programm des Festivals als PDF-Folder:

Der Teaser-Film Mit Iain McAlister: