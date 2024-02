Schweiz: Whiskydiebe nach kurzer Flucht von Polizei gefasst – 17 Flaschen um 35.000 SFr sichergestellt

Kurz war die Freude von vier Personen, die am Freitag am Morgen ins Geschäft von houseofsinglemalts.ch eingebrochen haben (es war nicht der erste Diebstahl dort) und mit siebzehn Flaschen hochwertigen Whisky im Gesamtwert von 35.000 SFr (36.700 Euro) flüchteten – nach einer Alarmfahndung und einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn (siehe Bilder) konnten die Täter mit der in Müllsäcken versteckten Beute dann von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Leider, so berichtet das House of Single Malts, sind die Flaschen von den Tätern teilweise beschädigt worden – den Grad der Wertminderung stellt man nun gemeinsam mit der Versicherung fest.

Eine genauere Beschreibung der Vorgänge bietet der nachfolgende Polizeibereicht der Kantonspolizei St. Gallen, den wir hier für Sie bringen. Wir freuen uns gemeinsam mit den Opfern über den raschen Erfolg der Polizei und die Verhaftung der Täter!

Bericht der Kantonspolizei St. Gallen – Oberbüren: Vier Einbrecher nach Flucht festgenommen

Am Freitag (23.02.2024), kurz nach 05:00 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei St.Gallen nach einer Nachfahrt auf der Autobahn A1 vier Männer festgenommen. Sie werden beschuldigt, zuvor einen Einbruchdiebstahl an der Rorschacherstrasse begangen zu haben. Dabei stahlen sie Spirituosen im Wert von mehreren tausend Franken und richteten Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken an. Die Rumänen im Alter von 27, 30 37 und 38 Jahren werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

Die Notrufzentrale der Stadtpolizei St.Gallen erhielt die Meldung, dass soeben vier zunächst unbekannte Männer einen Einbruchdiebstahl in ein Spirituosengeschäft an der Rorschacherstrasse verübt hatten und geflüchtet sind. Im Zuge der Fahndung konnte durch die Stadtpolizei St.Gallen ein verdächtiges Auto festgestellt werden, welches die Autobahn A1 in Richtung Oberbüren befuhr. Die Patrouille nahm die Nachfahrt auf. Bei der Autobahnausfahrt Oberbüren verliess das Auto die Autobahn und fuhr anschliessend wieder auf die Autobahn in Richtung St.Gallen ein. Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen nahmen ebenfalls die Nachfahrt nach dem flüchtenden Auto auf. In Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei St.Gallen konnte das Auto auf der Autobahn A1 angehalten werden. Dabei kam es zur Beschädigungen an den involvierten Patrouillenfahrzeugen und dem Fluchtauto. Zwei der vier Männer konnten sofort festgenommen werden, zwei weitere versuchten noch, zu Fuss zu flüchten. Auch sie wurden angehalten und festgenommen. Dabei wurde ein Polizist der Stadtpolizei St.Gallen leicht verletzt und suchte selbständig einen Arzt auf. Die Männer sind im Alter von 27, 30, 37 und 38 Jahren und rumänische Staatsbürger. Sie werden wegen mehrerer Verstösse gegen das Strafgesetzbuch und das Strassenverkehrsgesetz bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

Bild: Kantonspolizei St. Gallen