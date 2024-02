Neu: Glenturret x Jaguar C-type Single Malt

Auch Glenturret hat sich mit einer besonderen Automarke assoziiert, und zwar mit Jaguar (man brachte 2021 bereits einen Glenturret x Jaguar E-Type auf den Markt – wir berichteten) – für den neuen Glenturret x Jaguar C-type Single Malt hat man sich Jaguar Classic ausgesucht und ein besonderes und limitiertes Bottling zu Ehren des Jaguar C-Type veröffentlicht, zur Feier des 70. Geburtstags des legendären Automobils.

Glenturret x Jaguar C-type ist mit 42,3% Vol. Alkoholstärke abgefüllt und auf 220 Flaschen limitiert, die zu je 2.200 Pfund verkauft werden. Bob Dalgarno, der Whiskymaker bei Glenturret, hat dafür 5 verschiedene Fässer ausgesucht, allesamt Oloroso seasoned casks aus europäischer Eiche. Der jüngste der Whiskys in der Abfüllung ist 32 Jahre alt.

Hier sind die offiziellen Tasting Notes zum Glenturret x Jaguar C-type – und wer ihn bestellen will, kann es hier auf der Destillerie-Webseite:

Sweet GINGER with CINNAMON. Hints of TREACLE, SULTANAS, RIPENING APPLE with VANILLA and SUBTLE OAK. WOOD SPICES open followed by STICKY GINGER CAKE, DATES and RAISINS. Light traces of LIQUORICE in the background, heavier sweet aromatic notes emerge later. Medium to long finish. SWEET, FRUITY and aromatic encased in soft MATURING OAK.