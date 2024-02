Isabel Graham-Yooll gründet Beratungsagentur Wisgy

Die Veteranin der Getränkebranche Isabel Graham-Yooll stellt heute ihr neues Unternehmen Wisgy vor. Graham-Yooll, die zuletzt Direktorin bei Whisky.Auction war, ist seit vielen Jahren im Sekundärmarkt für Spirituosen und Weine tätige.

Gemeinsam mit einem Team von Beratern, die eine jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau von Beziehungen zu Produzenten, Händlern, Händlern, Sammlern und Einzelhändlern vorweisen können, bieten sie nun eine Reihe von Dienstleistungen anbieten, darunter: Betrugsprävention, unabhängige Authentifizierung und Bewertungen, Diebstahlmeldung, Inkasso- und Erwerbsstrategien, maßgeschneiderte Markenförderungsprogramme und einen wöchentlichen Wisgy-Newsletter.

Isabel Graham-Yooll stellt ihr neues Unternehmen so vor:

“We created this suite of services now because the demand is there. I am confident that the need for Wisgy is a need so far unfulfilled and it has become achingly apparent in recent years as the market becomes busier and more complicated – and Wisgy is uniquely equipped to meet this need.”