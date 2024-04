Der unabhängige Abfüller KA Spirits aus der Türkei bringt seinen ersten Whisky auf den Markt

KA Spirits, die sich als den ersten unabhängigen Whisky-Abfüllers der Türkei bezeichnen, geben das Erscheinen ihres ersten Bottlings bekannt. The Project W Glenturret Ruadh Maor aus der schottischen Glenturret Distillery ist mit 55,8 % Vol. in Fassstärke abgefüllt und erscheint in einer Auflage von von 288 handnummerierten Flaschen. Nach diesem werden unter dem Label The Project W weitere Whiskys ohne Altersangabe erscheinen. Als nächstes ist eine Einzelfass-Abfüllung der Destillerie Mannachmore in Vorbereitung.

KA Spirits wurde von fünf türkischen Unternehmern gegründet. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern in der Türkei erstklassige schottische Whiskys zugänglich zu machen. Das Unternehmen plant den Kauf weiterer Fässer für seine eigenen Abfüllungen, und möchte in den Whisky-Import einsteigen. Nach Angaben der Scotch Whisky Association ist die Türkei mittlerweile der zehntgrößte Export-Markt für Scotcj Whisky. Die Exporte in das Land erreichten im Jahr 2023 einen Wert von 131 Millionen Pfund (etwas mehr als 150 Millionen Euro). Dies stellt einen Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar, und sogar einen Anstieg von 178 Prozent seit 2019.

Der Whisky-Author und Keeper of the Quaich Burkay Adalig, der KA Spirits bei der Auswahl der Fässer und der Markenkreation berät, sagte laut The Whisky Magazine:

“I’m thrilled and honoured to be a part of this great initiative. We wanted to debut with a distillery close to my heart, the Glenturret, which was the first-ever distillery I visited many years ago and ignited my passion to become a whisky author.”

“There’s a large number of whisky collectors in Turkey and KA Spirits is happy to contribute to these great collections with the first-ever Turkey-led independent bottling brand, the Project W.”