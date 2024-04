Whiskymax bringt St. Bridgets Kirk Blend Batch #2 nach Deutschland

Ein Blended Malt aus einem Solera-System, gereift, geblendet, abgefüllt in Schottland – das ist Konzept des Blends St. Bridgets Kirk von den Hannah Whisky Merchants. Ende des vergangenen Jahres brachte Whiskymax das erste Batch dieses Scotch Whisky exklusiv nach Deutschland bringt.

Ab sofort ist jetzt St. Bridget‘s Kirk Batch 2, abgefüllt mit 48,4 % Vol., im Fachhandel sowie unter fassmeister.com erhältlich. Bei diesem Batch wurde die Intensität des Sherrys und des Torfrauches gegenüber Batch 1 etwas abgemildert.

Mehr zu St. Bridget‘s Kirk Batch 2 und dessen Entstehung nachfolgend:

Release: St. Bridget‘s Kirk Batch 2

Die Firma Whiskymax aus Mainhausen, die als Deutschland-Importeur der Marken „Lady of the Glen“, „Dalgety“ und „St. Bridgets Kirk“ verantwortlich zeichnet, freut sich, Batch #2 des im Solera-System-gereiften Blended Malt Whisky aus dem Hause Hannah Whisky Merchants Ltd. vorstellen zu dürfen:

St. Bridget’s Krik Batch #2 entsteht – vom Blending über das Abfüllen bis zum Labeln von Hand – im Warehouse des unabhängigen Abfüllers Hannah Whisky Merchants, welcher im Jahr 2022 bei den Scottish Whisky Awards als Independent of the Year ausgezeichnet wurde, auf eine ganz eigene Art und Weise durch die Mischung von Malt Whiskys aus verschiedenen Brennereien und Stilen.

Jedes Batch des St. Bridget‘s Kirk ist individuell, maßgescheidert und unterscheidet sich demnach von seinem Vorgänger. Die zweite Charge stellt die perfekte Weiterentwicklung der kürzlich abgefüllten ersten Charge dar, bei der die Intensität des Sherrys und des Torfrauches gegenüber Batch 1 etwas abgemildert wurden.

Gereift wird der Whisky in einem Solera-System. Dieses System stammt ursprünglich aus der Sherry- und Portweinindustrie und umfasst mehrere miteinander verbundene Fässer. Während der Whisky aus dem letzten Fass gezapft wird, wird das erste Fass aufgefüllt. Die hier verwendeten Solera bestehen aus einem Ex-Fino-Sherry-Viertelfass und zwei Ex-Oloroso-Viertelfässern. Der durch das System fließende Whisky nimmt aus diesen Fässern neue, tiefere Aromen auf.

Tasting Notes

Manuka-Honig, Orangenschalen, Ingwernoten, neues Leder, dezente Rauchigkeit

Bottled: 09/01/2024

St. Bridget’s Kirk ist ab sofort im Fachhandel oder unter fassmeister.com erhältlich.