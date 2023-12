Whiskymax bringt St. Bridgets Kirk Blend Batch #1

Ein Blended Malt aus einem Solera-System, gereift, geblendet, abgefüllt in Schottland – das ist der St. Bridgets Kirk Blend Batch #1 von den Hannah Whisky Merchants, den Whiskymax nun exklusiv nach Deutschland bringt. Die Kleinauflage von 186 Flaschen ist in der nächsten Woche im Handel zu finden, jetzt schon im Webshop von Whiskymax (Link in der Presseaussendung).

Mehr zum neuen Blended Malt, der eine ziemliche Sherrybombe sein soll, wenn man der Presseaussendung folgt, und dessen Entstehung nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

St. Bridgets Kirk Blend

10 Jahre sind in der Whiskybranche keine lange Zeit, aber dieses Jahr werden es 10 Jahre, seit Hannah Whisky Merchants und Lady of the Glen gegründet wurden. In dieser Zeit gab es Überlegungen, eine Blend-Marke zu machen, aber wir waren der Meinung, dass es keinen Sinn hätte, wenn wir nicht etwas Besonderes oder etwas anderes machen könnten.

Schließlich haben wir beschlossen, Blends in kleinen Chargen herauszubringen. Die Idee ist einfach: Wir stellen einige Komponenten zusammen, vermählen sie in einem Fass und bringen dann eine kleine Charge von weniger als 600 Flaschen heraus. Wir werden 4 dieser Chargen in Übereinstimmung mit dem Lady of the Glen Outrun herausbringen. Da wir jetzt unsere eigene Abfüllung haben, können wir den Aufbau der Mischung und die Vermählungsphase besser kontrollieren und haben ein ausreichend großes Portfolio, um aus vielen verschiedenen interessanten Komponenten auszuwählen.

Die Komponenten sind auf dem Etikett zusammen mit der Größe der Charge angegeben. Die Chargen können nicht nachgebildet und neu abgefüllt werden, da wir die Komponenten aus unserem eigenen Einzelfass-Portfolio beziehen. Wenn also eine Charge weg ist, ist sie für immer weg!

Jede Charge von St Bridgets Kirk wird von uns an unserem Standort von Hand abgefüllt, so dass die Marke nach einem lokalen Wahrzeichen benannt ist: St Bridgets Kirk ist eine mittelalterliche Kirche aus dem Jahr 1178.

St. Bridgets Kirk Batch 1

Dieser außergewöhnliche Whisky wird auf unsere ganz eigene Art und Weise hergestellt, indem wir Malzwhiskys aus verschiedenen Brennereien und unterschiedlichen Spirituosenstilen miteinander vermischen. Jede Charge ist klein, maßgeschneidert und unterscheidet sich deutlich von der letzten. Er wird in unserem eigenen Lagerhaus gemischt, vermählt, abgefüllt und von Hand etikettiert, wobei keine künstliche Färbung oder Kältefiltration stattfindet.

In unserem Lagerhaus haben wir jetzt ein speziell angefertigtes Solera-System installiert.

Ein Solera-System stammt ursprünglich aus der Sherry- und Portweinindustrie und besteht aus mehreren miteinander verbundenen Fässern. Wenn der Whisky aus dem letzten Fass entnommen wird, wird das erste Fass aufgefüllt. Unsere Solera besteht aus einem Ex-Fino-Sherry-Viertel-Fass und zwei Ex-Oloroso-Viertel-Fässern. Der Whisky, der durch das System fließt, nimmt neue, tiefere Aromen aus diesen Fässern auf.

Dieses aufregende erste Batch ist am stärksten beeinflusst, da die Fässer zum ersten Mal verwendet werden und eine Art Sherry-Bombe erzeugen, die jedoch durch das getorfte Element des Blends gemildert wird, das für Lebendigkeit und Frische sorgt.

Die Verkostung ergab – geröstete Orangenschalen, Fudge, Leder, Kaffeesatz und subtiler Rauch.

Alkoholgehalt: 48,8% vol.

Anzahl: 186 Flaschen

Fass: Lagerhaus Solera System

Ab nächster Woche auch beim Fachhandel oder, ab sofort unter: https://www.fassmeister.com