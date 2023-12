Nach dem ersten Jahr der neuen Auktionsplattform whiskyauctionberlin.de zieht man vor der 12. Auktion, die dieser Tage beginnt, seitens des Managements dort eine positive Bilanz. Das, und was man in Zukunft vor hat, lesen Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

whiskyauktionberlin.de zieht nach einem guten Jahr Bilanz

Nach einem erfolgreichen ersten Jahr am Markt startet WhiskyAuktionBerlin mit über 400 Flaschen – dabei viele Raritäten und Sammlerstücke – in die 12. Auktionsrunde.

„Wir sind stolz darauf, dass WhiskyAuktionBerlin im vergangenen Jahr kontinuierlich gewachsen ist und nun mit der zwölften Auktion einen neuen Meilenstein erreicht hat. Die positive Resonanz und das Vertrauen unserer Kunden motivieren uns, die Plattform stetig zu verbessern und den Bedürfnissen der Whisky-Freunde gerecht zu werden“ Dirk Bleich, WhiskyAuktionBerlin

Einerseits werden praktische und nützliche Features entwickelt und zur Verfügung gestellt, so beispielsweise der Schalter für „aktiven Lots“ oder die Verfeinerung der Filterfunktionen.

Andererseits befindet sich eine erweiterte Suchfunktion sowie ein papierloser voll digitaler Einliefererbereich bereits in Arbeit und werden in Kürze zur Verfügung stehen.

Der bundesweite Abholservice wird von unseren Kunden gut angenommen und weiter verbessert. Interessenten können über persönlichen Kontakt Termine individuell vereinbaren.

WhiskyAuktionBerlin setzt auch hier auf einen kundenorientierten Service, um die Abwicklung für die Teilnehmer so komfortabel wie möglich zu gestalten.

Unser Verpackungs-, Lager- und Versandsystem hat sich besten bewährt, was sich in einer Nullfehler-Quote widerspiegelt: d.h. es gab keine Verwechslungen und alle Lots sind vollständig und unbeschadet versendet worden.