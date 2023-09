In jedem Jahr ist ein fester Bestandteil der Messe Whiskyherbst in Berlin die Charity-Auktion. Hier wurden gespendete Flaschen live zugunsten einer wechselnden wohltätigen Organisation. Auch in diesem Jahr wird es beim morgen beginnenden Whiskyherbst eine Versteigerung zugunsten eines wohltätigen Zweckes geben. Doch findet dieses erstmals online statt, denn whiskyauktionberlin.de unterstützt die Charity-Auktion und führt sie durch. Mehr zur Auktion, und wie Sie an dieser teilnehmen können, in folgenden Pressetext, den wir von whiskyauktionberlin.de erhalten haben:

whiskyauktionberlin.de unterstützt Charity-Auktion zum Whiskyherbst in der Berliner Malzfabrik

Die traditionelle Charity-Auktion der Whiskyherbst GbR wird in diesem Jahr erstmals mit der Plattform „whiskyauktionberlin.de“ durchgeführt. Dirk Bleich und Michael Voelzke unterstützen das Projekt mit ihrer bewährten Technik, um die Flaschen hochwertig zu präsentieren und einen reibungslosen Auktionsablauf zu garantieren.

„Da sind wir gerne dabei. Wir wollen, dass diese Auktion für einen guten Zweck allen Spaß macht und damit auch ein Erfolg fürs Projekt wird“

erklärt Dirk Bleich.

Laut Ursula Kierzek von der Whiskyherbst GbR werden durch die Aussteller ca. 30 bis 40 Flaschen zur Verfügung gestellt und unter den digitalen Hammer kommen. Den Erlös möchte die Whiskyherbst GbR in diesem Jahr der Berliner Stadtmission zu Gute kommen lassen.

Die Auktion startet mit Messebeginn am 8. September 2023 um 15 Uhr und wird am 30.09.2023 um 21.00 Uhr enden. Interessierte Whiskyfreunde und solche, die es werden wollen, haben also genügend Zeit, wohltätige Gebote abzugeben.

Damit läuft die Charity-Auktion in Teilen parallel zur whiskyauktionberlin No 9 – doch auch dies ist technisch für die Berliner Online-Auktionäre kein Problem.

Fragen zu beiden Auktionen beantworte das Team gerne persönlich auf dem Whiskyherbst in der Malzfabrik am Messestand 48.