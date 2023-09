The Whisky Waiter lädt ein zum Indri Charity Online-Tasting zugunsten von kinderherzen.de

Manuel aka The Whisky Waiter veranstaltet zum dritten Mal ein Charity-Event zugunsten von Kinderherzen, einem Verein, der Familien mit herzkranken Kindern ebenso unterstützt wie auch Forschungsprojekte zukünftiger Behandlungsmethoden. In diesem Jahr lädt The Whisky Waiter zu einem Online-Tasting ein. Am 24. September werden sechs Abfüllungen der Indri Distillery verkostet. Prineus, Importeur und Distributor der Whiskys der indischen Brennerei, sponsert 100 Tastingsets, die auch zwei extra aus Indien eingeflogene Deutschlandpremieren enthalten. Und zusätzlich wird sich noch Madhu Kanna (Head of International Business) der Indri Distillery live zuschalten.

Wer mitmachen möchte, oder in anderer Form das Event unterstützen möchte, wendet sich am besten direkt an Manuel unter thewhiskywaiter@gmail.com

Alle weiteren Details und Einzelheiten finden Sie im folgenden Text, den wir von Manuel erhalten haben. Und dem wir viel Erfolg bei seinem Charity-Event wünschen!

Indri Charity Tasting für Kinderherzen e.V.

Im Oktober findet bereits zum dritten Mal in Folge das Charity Event für Kinderherzen e.V. des Youtubers „The Whisky Waiter“ statt. Manuel (The Whisky Waiter) veranstaltet das Event in Erinnerung an seine Mutter, die 2016 bei einer Herztransplantation starb. Durch seinen persönlichen Bezug zu Herzerkrankungen, ist dieses Event und auch die gewählte Organisation im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit. Kinderherzen e.V. ist ein Verein, der Familien mit herzkranken Kindern ebenso unterstützt, wie Forschungsprojekte für zukünftige Behandlungsmethoden. Man arbeitet eng mit Ärzten und Fachpersonal zusammen und organisiert sogar dringend benötigte Herzoperationen in Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung. Kinderherzen e.V. war von Anfang an in die Charity Events einbezogen und hilft bei der korrekten Abwicklung der Spenden. So gibt es in diesem Jahr erstmals eine eigene Spendenseite auf der Homepage von Kinderherzen, worüber direkt für das Event gespendet werden kann. Außerdem bietet Kinderherzen e.V. für das Charity Event wiederholt die Möglichkeit, für ein bestimmtes Projekt zu sammeln und somit die Spenden gezielt einsetzen zu können. Manuel hat sich in diesem Jahr zusammen mit seiner Community für das nationale Register für angeborene Herzfehler entschieden, da hier jeder gespendete Euro von der Eva Mayr-Stihl Stiftung verdoppelt wird.

Bereits in den ersten beiden Jahren war das Charity Event ein voller Erfolg. So konnten im ersten Jahr beachtliche 7.777€ gesammelt werden. Im zweiten Jahr wurde die Summe mit über 17.000€ sogar mehr als verdoppelt. Um diese großartige Veranstaltung zu unterstützen und dabei zu helfen, eine möglichst hohe Spendensumme für herzkranke Kinder zu erzielen, unterstützt in diesem Jahr auch Prineus das Event. So sponsert Prineus 100 Tastingsets für ein Onlinetasting bei The Whisky Waiter am 24.09.2023. In dem Tasting geht es um die indische Marke Indri, die erst seit letztem Jahr auf dem deutschen Markt zu finden ist. Das Tasting wird sechs Abfüllungen enthalten. Zwei davon sind Deutschlandpremieren, die extra aus Indien eingeflogen wurden. Als besonderer Zusatz wird sich Madhu Kanna (Head of International Business) von der Indri Distillery live zuschalten. Das Tastingset gibt es für 29,90€ wodurch allein durch das Tasting, bei vollständiger Verteilung, fast 3.000€ zusammenkommen. Wer mitmachen möchte, oder in anderer Form das Event unterstützen möchte, wendet sich am besten direkt an Manuel unter thewhiskywaiter@gmail.com