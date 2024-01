Eine gute Nachricht, um den News-Tag zu beginnen: Der „Whisky Waiter“ Manuel Tuschmann (viele werden ihn durch seine Videos kennen) hat gemeinsam mit Marco Bonn vom Brühler Whiskyhaus und der Community über 36.000 Euro für Kinderherzen, eine Fördergemeinschaft für herzkranke Kinder, gesammelt. Der Betrag wurde von der Eva Mayr-Stihl Stiftung verdoppelt, sodass nun mehr als 70.000 Euro für Kinderherzen zur Verfügung stehen.

Die Fördergemeinschaft hat uns dazu weitere Infos in der nachfolgenden Aussendung zur Verfügung gestellt:

Whisky für den guten Zweck: „Whisky Waiter“ sammelt über 36.000 € für herzkranke Kinder

36.358 Euro hat der „Whisky Waiter“ Manuel Tuschmann gemeinsam mit seiner Community gesammelt. Unterstützt wurde er von Marco Bonn, Inhaber vom Brühler Whiskyhaus. Dort haben die beiden heute die großartige Summe an den Verein Kinderherzen e.V. überreicht.

Manuel Tuschmann ist als „Whisky Waiter“ auf verschiedenen sozialen Plattformen aktiv und hat schon zum dritten Mal eine besondere Spendenaktion zugunsten des gemeinnützigen Vereins Kinderherzen e.V. gestartet. Mit Online-Whisky-Tastings und Auktionen hat er seine Community zu Spenden aufgerufen, mit denen ein einmaliger Datenschatz für die Grundlagenforschung unterstützt wird.

Der Verein Kinderherzen e.V. erforscht neue Wege in der Kinderherzmedizin, fördert Weiterbildungsmaßnahmen und sorgt in Kliniken in ganz Deutschland für moderne Technik und Therapien für Kinder und Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Zusammen mit der Eva Mayr-Stihl Stiftung unterstützt der Verein das „Nationale Register für angeborene Herzfehler“ (NRAHF). Das NRAHF ist die weltweit größte Patientendatenbank auf dem Gebiet der angeborenen Herzfehler und eine unverzichtbare Grundlage für die Forschung auf diesem Gebiet. Dank der Spendenaktion von Manuel Tuschmann wurde ein wesentlicher Schritt gemacht, um das Register zu finanzieren. Da die Eva Mayr-Stihl Stiftung die Spendengelder verdoppelt, stehen nun über 70.000 Euro für die Arbeit im nächsten Jahr zu Verfügung.

Tuschmanns Motivation ist das Gedenken an seine Mutter, die während einer Herztransplantation im Oktober 2016 mit nur 50 Jahren verstarb. Der Einsatz von Manuel Tuschmann und seiner Community hilft der Forschung für Kinder mit angeborenen Herzfehlern enorm.