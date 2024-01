Von Salud Spirits – früher bekannt als Vienna Distribution – erscheint ein 7 Jahre alter Glen Scotia, der speziell für Salud Spirits Austria abgefüllt wurde. Der 2015 destillierte Campbeltown Single Malt lagerte zunächst in 1st Fill Bourbonfässern, anschließend wurde die Reifung mit einem 6-monatiges Finish in einem jamaikanischen Rumfass finalisiert. Insgesamt wurden 231 Flaschen in Fassstärke von 56,1%, ohne Färbung und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Die Abfüllung wird in diesem Monat erscheinen, weitere Details finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir von Salud Spirits erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SALUD SPIRITS – JAHRESAUFTAKT MIT EINEM „BANG“!

Glen Scotia 7YO Single Malt – in jamaikanischen Rum-Fässern gereift!

Wien, 23.01.2024 – Salud Spirits Austria, früher bekannt als Vienna Distribution, hat sich mit Glen Scotia zusammengetan, um die erste Single Cask Abfüllung des Jahres 2024 auf den Markt zu bringen. Es handelt sich um einen 7 Jahre alten Glen Scotia Single Malt, der speziell für Salud Spirits Austria abgefüllt wurde. Destilliert im Jahr 2015, reifte dieser Campbeltown Single Malt zunächst in 1st Fill Bourbonfässern, bevor er ein 6-monatiges Finish in einem jamaikanischen Rumfass erhielt. Diese Abfüllung von insgesamt 231 Flaschen hat eine natürliche Farbe, ist nicht kühlgefiltert und hat eine Fassstärke von 56,1%.

Spirituosen von Salud

Maria Kitsati, Verkaufsleiterin von Salud Österreich, ist begeistert. Wie viele bereits wissen, haben wir 2023 unsere eigene Marke mit dem Namen „Spirits of Salud“ auf den Markt gebracht. 2024 ist ein Jahr des Übergangs von den verschiedenen Einzelfassabfüllungen, die wir bisher herausgebracht haben, zu unserer eigenen Exklusivmarke „Spirits of Salud“. Bald werden alle unsere exklusiven Abfüllungen unter der Marke „Spirits of Salud“ erscheinen, so dass diese Glen Scotia Abfüllung höchstwahrscheinlich die letzte ihrer Art sein wird.

Gestaltung des Etiketts

Das Etikett ist in unverwechselbaren jamaikanischen Farben und Mustern gestaltet, die das Fass widerspiegeln, in dem der Whisky abgefüllt wurde.

Verkostungsnotiz

Eröffnet mit in Rum getränkten Rosinen und kandiertem Ingwer. Es folgen süße Karamellsauce und Bananenchips, dann geröstete Kokosflocken, knackiger grüner Apfel und Schichten von Vanillecreme. Den Abschluss bildet eine wärmende Eichenwürze.

Erscheinungsdatum: Januar 2024.