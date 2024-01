Neu bei Kirsch Import: Murray McDavid for Germany, Bimber Single Cask für Sea Shepherd und fruchtige Millstone-Neuheiten

Am heutigen Dienstag stellt Kirsch Import wie gewohnt seine Neuheiten vor. Vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid erreichen uns zwei Bottlings aus der Reihe Benchmark der Brennereien GlenAllachie und Ben Nevis – Bottled exclusively for Germany. Intercontinental heißt die Abfüllung eines Moscatel Finish Single Cask der Bimber Distillery, proudly supporting Sea Shepherd. Und die niederländische Zuidam Distillers ist mit zwei Abfüllungen – Millstone 7 y.o. Pedro Ximénez Cask – Special #29 und Millstone 27 y.o. American Oak Single Cask – Special #30 – vertreten.

Hier alle Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Marzipan, Zimtschnecken & Backgewürze: Murray McDavid for Germany

Das Markenzeichen von Murray McDavid? Ein herausragender Holzschatz. Aus dem erlesenen Fassbestand des unabhängigen Abfüllers konnten wir zum zweiten Mal exklusive Single Casks für Kirsch-Kunden sichern. Die beiden Einzelfassabfüllungen stammen aus der Reihe Benchmark, dem Herzstück von Murray McDavid.

Es war ein Gewinn für Liebhaber von Single Malt Scotch, als Billy Walker und Co. im Jahr 2017 The GlenAllachie zurück in unabhängige Hand holten und ihren kräftigen Speyside-Whisky in seiner reinen Form verfügbar machten. Für den GlenAllachie 2014/2023 wurde dieser in ein Oloroso Sherry Hogshead gefüllt, in dem er fast ein Jahrzehnt lang reifte. Das Zusammenspiel von Eichenholz und Destillat brachte einen süffigen Dram voller Charisma hervor – mit Noten von Marzipan, Kirsche und Bananenbrot.



Mit dem Ben Nevis 2012/2023 gelang Murray McDavid ein seltenes, herausragendes Beispiel für den hochgeschätzten Single Malt. Süßes Malz, Noten von Zimtschnecken, florale Anklänge und Backgewürze prägen die Einzelfassabfüllung. Dafür wurde sie fünf Jahre lang in einem Rotwein-Barrique aus dem legendären Weingut Château Lafite im Bordeaux veredelt.

GlenAllachie 2014/2023 – Benchmark

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Germany

9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead (Finish)

639 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Karamellpudding, Marzipan, Nelke.

Gaumen: Fudge mit Rum und Rosinen, Kirsche, Feige und Walnuss.

Nachklang: Bananenbrot, Malzbrot, Früchtekuchen.

Ben Nevis 2012/2023 – Benchmark

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Germany

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Premier-Cru Pauillac Red Wine Barrique (Finish)

298 Flaschen

56,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Lokum (türkische Süßspeise aus Sirup), Honigmalz, Gewürze.

Gaumen: Zimtschnecke, florale Noten, weiche Eiche.

Nachklang: Backgewürze, süßes Malz, Rosenwasser.

Whisky, der Kontinente verbindet: Bimber Single Cask für Sea Shepherd

Zwischen der europäischen Halbinsel Gelibolu und dem nordwestlichen Kleinasien erstreckt sich der Hellespont, heute bekannt als Dardanellen. Bis zu sechs Kilometer breit, ist die Meerenge eine geografische Trennlinie zwischen Europa und Asien. Wer hier von Ufer zu Ufer schwimmt, verbindet Kontinente. Wie Alex und Nick Ravenhall, als sie begleitet von einer warmen Brise das Gewässer durchquerten.



Die neuseeländischen Brüder sind der Whisky-Branche ebenso verschrieben wie den Ozeanen. Mit ihrer gemeinnützigen Organisation Whisky and Waves sammeln die Freiwasserschwimmer Spendengelder, die den Meeresschützern von Sea Shepherd zukommen. Unterstützt wurden sie dafür auch dieses Mal wieder von der kultigen Bimber Distillery.



Jeder ihrer Schwimmzüge durch die Dardanellen wurde von Single Malt der Londoner, befestigt an Armen und Beinen, begleitet. Die interkontinentalen Drams füllte Bimber anschließend zurück ins Fass und perfektionierte sie im Moscatel Cask Nr. 439 zu der Einzelfassabfüllung Intercontinental.

Intercontinental – Moscatel Finish Single Cask

Bimber Distillery Single Malt London Whisky

Proudly supporting Sea Shepherd

4 Jahre

Dest. 16/02/2019

Abgef. 10/07/2023

Fasstyp: Moscatel Cask (Finish)

Fassnr. 439

242 Flaschen

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bis zu 27 Jahre alt: Fruchtige Millstone-Neuheiten von Zuidam

Typisch niederländisch: Die Gerste für die Millstone Single Malts von Zuidam wird in Mühlen gemahlen. Mit über 50 Jahren Erfahrung weiß die Familienbrennerei: Die traditionelle Methode bewahrt die Aromen des Getreides. Teils stammt dieses sogar aus dem eigenen Anbau.



Für fruchtig-komplexe Destillate setzt Zuidam zudem auf überdurchschnittlich lange Fermentation sowie langsame Destillation in Pot Stills. Zu Whiskys reifen sie in einer breiten Palette an erstklassigen, kleinen Fässern heran, die bei einem Angels‘ Share von 4-6 Prozent im warmen, trockenen Klima des eigenen Warehouses lagern.

Dazu gehören Sherryfässer, vorbelegt mit süßem Likörwein vom Typ Pedro Ximénez. Der Millstone 7 y.o. Pedro Ximénez Cask durfte seine gesamte Reifezeit in ihnen verbringen. So entwickelte der Single Malt ein vollmundiges, fruchtiges Profil.



Deutliche Frucht und Frische prägen das Millstone 27 y.o. American Oak Single Cask – selbst noch nach 27 Jahren der Reifung. Weder verließ der Single Malt in dieser Zeit das amerikanische Eichenfass noch wurde er mit anderen Whiskys verblendet. 229 Dekanter konnten so noch bei fassstarken 41,57% vol. befüllt werden.

Millstone 7 y.o. Pedro Ximénez Cask – Special #29

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

7 Jahre

Dest. 30/08/2016

Abgef. 30/10/2023

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks

2.684 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Millstone 27 y.o. American Oak Single Cask – Special #30

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

27 Jahre

Dest. 25/10/1996

Abgef. 01/11/2023

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: American Oak Cask

229 Flaschen (insgesamt)

41,57% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt