Bonnington Distillery stellt ihren ersten Single Malt vor

Die zu Halewood Artisanal Spirits gehörende Bonnington Distillery in Leith stellt mit der Abfüllung Bonnington Inaugural Release ihren ersten Single Malt vor. Nur 500 Flaschen dieses Lowland Whiskys sind verfügbar, jede Flasche ist vom distillery manager Jamie Lockhart handsigniert.

Der Malt reifte in ruby Port casks und zeigt in der Nase Noten von „Dessertwein, einem Hauch von getrockneten Birnen, subtilen Zitrusfrüchten und voller Eiche“. Am Gaumen hat er dann „süßes Malz, cremige Beeren, pochierte Birnen, Karamell und kandierten Ingwer“ mit einem „langen, süßen“ Finish mit einem Hauch von Gewürzen.

Bonnington Inaugural Release Single Malt hat einen Alkoholgehalt von 52,3 % Vol. und kostet £75 (das wären nicht ganz 90 €) für eine 700-ml-Flasche.