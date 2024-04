Serge verkostet: Einige Glen Scotia

Die Destillerie Glen Scotia aus Campbeltown sei ein Paradebeispiel für eine Brennerei, so Serge Valentin in der Einleitung seines Glen Scotia Tastings, die ihren Ruf in den letzten Jahren stark verbessert hat. Ihre vier Destillerie-Abfüllungen in der heutigen Session bieten jeweils einen Fass-Einfluss auf, der mal mehr, mal weniger zu gefallen weiß. Der Campbeltown Blended Malt aus Milroy’s Soho Selection hingegen, der ein maskierter Glen Scotia Whisky sein soll, reifte in refill hogsheads. Diese geben dem Spririt mehr Raum zu Entfaltung, was Serge hier besonders gefällt. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Glen Scotia ‚Campbeltown 1832‘ (46%, OB, travel retail, +/-2023) 78 Glen Scotia 16 yo (46%, OB, travel retail, +/-2023) 84 Glen Scotia ‚Victoriana‘ (54.2%, OB, Travel Retail, +/-2023) 84 Glen Scotia 11 yo ‚Peated White Port cask Finish‘ (54.7%, OB, Campbeltown Malt Festival 2023) 81 Campbeltown Blended Malt 6 yo 2017/2023 (59.1%, Milroy’s Soho Selection, refill hogshead) 85