Loch Lomond & Glen Scotia – 3 brandneue Abfüllung sehr bald auch in Österreich

Drei neue Abfüllungen der Loch Lomond Group befinden sich momentan auf ihrem Weg nach Österreich. Salud Spirits kündigt die Ankunft der Loch Lomond Open Special Editions (152ND OPEN AT ROYAL TROON: CHARDONNAY WINE CASK FINISH und Royal Troon Manzanilla Sherry Finish 24 yo) sowie Glen Scotia Campbeltown Malt Festival 2024 Unpeated Fino Sherry Finish 9 yo für die nächsten Tage an.

Hier alle Infos sowie Verkostungsnotizen zu den drei Abfüllungen, wie wir sie von Salud Spirits erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

LOCH LOMOND PRÄSENTIERT DIE NEUEN „THE OPEN“-SPECIAL EDITIONS:

ROYAL TROON – CHARDONNAY WINE CASK FINISH UND ROYAL TROON LIMITED EDITION 24YO – MANZANILLA SHERRY FINISH

Wien, 22. 04. 2024 – Loch Lomond Whisky freut sich, die Veröffentlichung der diesjährigen Open Special Editions 2024 anzukündigen. Royal Troon Chardonnay Wine Cask Finish und die limitierte Edition des 24-jährigen Manzanilla Sherry Finish!

CHARDONNAY WINE CASK FINISH

Die 152. Edition wurde von Loch Lomonds Master Blender, Michael Henry, in Zusammenarbeit mit Colin Montgomerie entwickelt. Dieser besondere Whisky wurde sowohl in den einzigartigen Straight Neck Pot Stills als auch in den traditionelleren Swan Neck Stills destilliert und reifte zunächst in amerikanischen Eichenfässern, um den charakteristischen fruchtigen, honigartigen und leicht rauchigen Geschmack zu entwickeln, den man nur bei Loch Lomond Single Malt Whisky findet.

Die einzigartige Note dieser Edition stammt von der Reifung in First-Fill-Chardonnay-Weinfässern, die speziell ausgewählt wurden, um den charakteristischen Stil der Destillerie mit zusätzlicher Geschmackstiefe zu ergänzen. Diese außergewöhnlichen Chardonnay-Weinfässer verleihen dem Whisky subtile Noten von Blütenhonig, lebendigen Früchten und getoasteter Eiche, die den weichen Rauch im Abgang perfekt ergänzen.

Verkostungsnotizen

Nase: Zitrusfrüchte, grüner Apfel, Birne, Vanille.

Geschmack: Lebendige Obstsorten, frischer Pfirsich und Birne, Blütenhonig und geröstete Eiche.

Finish: Mittellang mit Zimtwürze und leichtem Rauch.

LIMITED EDITION 24YO – MANZANILLA SHERRY FINISH

Diese spezielle Abfüllung ist eine würdige Hommage an die Menschen, Spieler und Plätze in der Geschichte des „Open“. Dieser seltene 24-jährige Single Malt Scotch Whisky, von dem es nur 4.500 Exemplare gibt, wurde 1999 in Loch Lomond unter Verwendung einer Kombination aus Whisky aus den einzigartigen Straight Neck Pot Stills und den traditionelleren Swan Neck Stills destilliert. Er reifte zunächst 23 Jahre in amerikanischen Eichenfässern und anschließend sechs Monate in den besten Manzanilla-Sherryfässern aus Jerez.

„Die Open Special Edition 2024 ist ein Tribut an die lange Tradition des Golfturniers ‚The Open‘ und ein Zeugnis für die Handwerkskunst und Hingabe von Loch Lomond Whiskies“

sagte Michael Henry, Master Blender von Loch Lomond.

Diese limitierte Abfüllung feiert alle bisherigen „The Open“-Meisterschaften, von der allerersten 1860 in Prestwick bis zur 152. in diesem Jahr in Royal Troon. „The Open Course Edition“ wurde von Master Blender Michael Henry hergestellt. Dieser Single Malt reifte zunächst in Fässern aus amerikanischer Eiche und Hogsheads und wurde anschließend in feinsten Manzanilla-Butts aus Jerez veredelt, wodurch ein Whisky mit dem für Loch Lomond typischen Stil von Früchten, Honig und leichtem Rauch entstand.

Verkostungsnotizen

Nase: Honig, Vanillepudding, Ananas, kandierte Zitrusschalen

Geschmack: Gesalzenes Karamell, Bratapfel, Limette, Muskat und Zimt

Finish: Lang mit Marzipan und mildem Rauch

Die beiden Abfüllungen von „The Open“ sind bereits auf dem Weg nach Österreich und werden in Kürze bei uns eintreffen!

Über Loch Lomond Whiskies

Loch Lomond Whiskies ist stolzer Partner von „The Open“ und bekannt für seine hochwertigen Single Malt Whiskies, die die lange Tradition und das Erbe der schottischen Whiskyherstellung widerspiegeln.

GLEN SCOTIA

CAMPBELTOWN MALTS FESTIVAL – UNPEATED FINO SHERRY FINISH 9YO

Wien, 22. 04. 2024 – Das Campbeltown Malts Festival steht wieder vor der Tür und verspricht, das traditionsreiche Erbe der Whiskyherstellung in der Region zu feiern. Jedes Jahr im Mai öffnen die wenigen verbliebenen Brennereien ihre Tore für Einheimische und Besucher von weit her, um gemeinsam auf die viktorianische Hauptstadt des Whiskys anzustoßen.

Für die Mitarbeiter von Glen Scotia, einer der letzten verbliebenen Destillerien der Region, ist das Festival der beliebteste und am meisten erwartete Moment des Jahres. Es ist eine Gelegenheit, alte Freunde zu treffen, neue Bekanntschaften zu schließen und gemeinsam in die Welt des Whiskys einzutauchen.

„Das Campbeltown Malts Festival ist eine Gelegenheit, das einzigartige Erbe und die Tradition der Whiskyherstellung in unserer Region zu feiern“, sagte ein Vertreter von Glen Scotia. „Wir freuen uns, unsere diesjährige Festivalabfüllung präsentieren zu können, die die Vielfalt und Qualität unserer Handwerkskunst widerspiegelt.“

Die diesjährige Festivalabfüllung von Glen Scotia verspricht faszinierend und aufregend zu werden und ist ein charmanter, unkonventioneller Whisky, der perfekt zu einer geselligen Feier passt. Dieser Whisky wurde vollständig in First-Fill-Bourbonfässern gereift und für mindestens sechs Monate in feinsten Fino-Sherryfässern gelagert. Mit einem Alkoholgehalt von 56,2% vol. ist er nicht kühlgefiltert und behält seine natürliche Farbe.

Verkostungsnotizen

Frisch und blumig mit Noten von Zitrusfrüchten, weißen Früchten und Eiche. Der Abgang ist lang und angenehm trocken mit einer leichten Meeresnote und einem Hauch von Salzigkeit.

Über Glen Scotia

Glen Scotia wurde in der kleinsten Whisky-Region an der Westküste Schottlands gegründet und hat sich zu einer der letzten verbliebenen Brennereien in der Region entwickelt. Die Brennerei ist stolz darauf, das Erbe und die Tradition der Whiskyherstellung in Campbeltown zu bewahren und hochwertige, handgefertigte Whiskys herzustellen.