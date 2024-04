Servusla und Moin! Whiskyfaessla bringt besonderen Elch Whisky zur Kieler Whiskymesse

Zum Jubiläum der Kieler Whiskymesse – sie findet zum zwanzigsten Mal statt – nimmt das Team von Gradls Whiskyfässla, um dies auch angemessen zu feiern, 160 Flaschen eines besonderen Whiskys mit an die Ostsee-Küste.

Um welche Whisky es sich handelt, erfahren Sie in der folgenden Info von Gradls Whiskyfässla:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Servusla und Moin!

Am Freitag den 3. und Samstag den 4. Mai 2024 findet die zwanzigste Kieler Whiskymesse statt!

(Mehr Infos zu diesem Event: Schlemmermarkt Freund (mein-schlemmerfreund.de).

Wir waren von Anfang an dabei und wollen dieses Event angemessen feiern. Dazu hat uns Georg Kugler von der Elch Destille Thuisbrunn und Herr Höstermann (Hösti) sehr dabei geholfen. Anlässlich dieser Jubiläumsmesse nehmen wir 160 Flaschen besonderen Elch Whisky mit einem besonderen Etikett (welcome on the dark side of ELCH!) mit nach Kiel.

Diese Flaschen wird es ausschließlich für 79 Euro incl. einer Männerhandtasche auf der Whiskymesse Kiel geben. Stephan Höstermann (www.hoesti.de hat spontan seinen Besuch auf der Messe angekündigt. Also können alle Flaschen auf Wunsch auch vom Meister signiert werden.

Verkostungsnotizen!? Kommt einfach vorbei ?

Was hat uns dazu bewegt, so eine Abfüllung zu machen?

Die langjährige Freundschaft zu Georg Kugler (Elch Destille) und zu Martin Sauer (Kieler Whiskymesse). An Beide ein herzliches Dankeschön für die langjährige Zusammenarbeit!

Wir freuen uns sehr, an diesen Tagen anstatt Servusla wieder Moin sagen zu dürfen!

Andrea&Michael Gradl vom Whiskyfaessla