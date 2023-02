Elch Brauerei und Destillerie in Flammen – Schaden ca. eine halbe Million Euro

Georg Kugler, Gründer und Brennmeister von Elch-Whisky, hatte den Brand gestern am Valentinstag kurz vor Mittag selbst entdeckt und die Feuerwehr alarmiert: Der Dachstuhl des Elch Bräu in Thuisbrunn, in dem sowohl Bier als auch Spirituosen produziert werden, stand in Vollbrand. Zeitweise bestand durch die gelagerten Alkoholika auch Explosionsgefahr, die aber durch den beherzten Einsatz der Feuerwehren verhindert werden konnte.

Zum Zeitpunkt des Feuers wurde im Gebäude nicht gearbeitet, sodass zu keinem Zeitpunkt Menschen in Gefahr waren, und auch ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Gasthaus konnte verhindert werden.

Wie lange die Produktion durch den Brandschaden behindert oder stillgelegt sein wird, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob die im Vorjahr neu angeschaffte Kühlanlage und die Solarpanel in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dass die Fässer vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden konnten, ist allerdings ein Lichtblick in der ganzen Misere.

Einen kurzen Filmbericht zum Brand finden Sie auf der Seite des Bayrischen Rundfunks.

Ein fast fünf Minuten langes Video befindet sich bei nordbayern.de

Ebenfalls auf Nordbayern.de finden Sie eine ausführliche Fotostrecke von den Löscharbeiten.

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar – Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Wir wünschen den Besitzern, dass der Schaden schnell behoben wird und bald wieder Normalität in den Betrieb einziehen kann!