Elch-Whisky macht nach Brandkatastrophe einen „Neustart“

Unsere Leser werden sich noch an die Nachricht von Mitte Februar erinnern: Damals stand der Dachstuhl der Brauerei und Brennerei in Vollbrand – der beherzte Einsatz der lokalen Feuerwehren verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude.

Jetzt ist der Elch zurück – mit einem Posting auf Facebook und einer neuen Abfüllung: Neustart. Der sieben Jahre lang im Cognac-Fass gereifte Whisky ist kein normales Bottlimg, sondern ein Beitrag zu dem, was der Name der Abfüllung sagt – daher trägt er auch einen deutlich höheren Preis als die anderen Whiskys aus der Elch-Brennerei. Man selbst sagt dazu:

NEUSTART. Der 14. Februar 2023 wird uns wohl immer im Gedächtnis bleiben. Schockiert mussten wir zusehen, wie der Dachstuhl unseres Brauerei- und Brennerei-Gebäudes komplett ausbrannte. Nur durch den Einsatz der Feuerwehren konnte noch schlimmeres verhindert werden. Danach begann für uns die Stunde Null. Aufgeben war und ist keine Option. Für alle, die unseren Neustart unterstützen möchten, haben wir einen besonderen Whisky abgefüllt. „Neustart“ ist eine Einzelfass-Abfüllung, die 7 Jahre im Ex-Cognac-Fass gelagert hat. Der Preis dieser Flasche liegt deutlich höher als gewöhnlich – der Überschuss wird für den Wiederaufbau unserer Brauerei und Brennerei verwendet. Der Whisky ist unter www.elch-whisky.de, bei uns in der Wirtschaft und an unserem Stand auf der Village in Nürnberg erhältlich. Vielen Dank an alle Unterstützer!