TTB-Neuheit: Loch Lomond 22yo The Open Course Collection Limited Edition 151st Royal Liverpool

Die Loch Lomond Special Edition mit Rioja-Finish ohne Altersangabe zum 151st Royal Liverpool, dem britischen Golf-Highlight in diesem Juli, haben wir Ihnen ja schon Mitte Januar vorgestellt – nun kommt die zweite Sonderedition dazu, diesmal ein im Jahr 2000 destillierter und 22 Jahre alter Whisky: Der Loch Lomond 22yo The Open Course Collection Limited Edition 151st Royal Liverpool.

4.500 Flaschen des mit 48,2% vol. Alkoholstärke abgefüllten Whiskys wird es geben. Der Spirit dafür stammt aus den straight neck pot stills und den swan neck pot stills der Destillerie in den Highlands, reifen konnte er in amerikanischen Eichenfässern, bevor er in Bio-Weinfässern nachreifte. Auch seine vor allem ungetorfte Gerste (ein wenig getorfte Gerste ist auch dabei) wurde ebenfalls auf biologische Weise gezogen.

Im Geschmack bietet der Loch Lomond 22yo The Open Course Collection Limited Edition 151st Royal Liverpool laut Etikett Gartenfrüchte und tropische Früchte wie Ananas, Mango und Grapefruit, Vanille und einen Hauch getoasteter Eiche. Im Finish findet man Ingwer und Zimt.

Und so sehen die Etiketten aus: