Whiskyfässla stellt die Abfüllungen zur Messe The Village 2024 vor

Am kommenden Wochenende ist es soweit: The Village öffnet ihre Pforten, wie gewohnt mit dm Pre-Opening am Freitag swoie zwei weiteren Messtagen am Samstag und Sonntag. Diesmal werden es über 200 Aussteller sein, die zum Genuss und zum Entdecken einladen. Und auch in diesem Jahr wird The Village ergänzt durch besondere Abfüllungen, die zu dieser Messe erscheinen. Und in diesem Jahr sind gleich mehrere, nämlich sieben, um genau zu sein:

Der Messewhisky 2024 kommt aus Lindores Abbey Distillery

Die beiden Partnerwhiskies stammen von Glasgow 1770

Aus der nördlichsten Destillerie Schottlands kommt die „Specially bottled for Village 2024” Abfüllung

Abfüllung The Franconian Cask ist in diesem Jahr ein Single Cask von der Lochlea Distillery

Die beiden Themenwhiskies kommen von The Single Cask, aus den Brennereien Dailuaine und Caol Ila

Alle weiteren wichtigen Details zu diesen Botlings zur The Village 2024 finden Sie in der folgenden Presseaussendung, die wir vom Whiskyfässla Team erhalten haben:

Die Village Abfüllungen 2024

Es war dieses Jahr zu leicht, leckere Whiskies aus Schottland zu finden.

Warum nur Schottland!? Auf der Village haben wir jedes Jahr ein Sonderthema.

Wir fangen wieder von vorne an mit der neuen Projektmanagerin (Sabrina Anders).

Also geht los mit Schottland. Genau unser Jagdgebiet.

Diese Whiskies werden ausschliesslich auf der Messe Village 2024 am Messestand angeboten. Sollte was übrigbleiben (was wir nicht glauben), dann gibt’s den Rest bei uns im Gradls Whiskyfässla in Altenfurt.

Aber der Reihe nach:

Der Messewhisky 2024 ist ein Lindores Abbey für 89 Euro

Die Partnerwhiskies (Twin Cities…darum zwei Fässer, ein PX finish peated und Madeira finish peated) kommen von Glasgow 1770 für je 89 Euro

Der „Specially bottled for Village 2024” kommt von der nördlichsten Distille Schottlands für 89 Euro

The Franconian Cask ist ein Single Cask von Lochlea für 95 Euro (erstes Private Cask von Lochlea!)

Die beiden Themenwhiskies kommen von The Single Cask Dailuaine für 99 Euro und Caol Ila für 119 Euro.

Wir haben alle Fässer mit so einigen Tricks vor Ort selbst ausgesucht!

Großer Dank geht an Prineus, Kirsch Importe und Schlumberger, die den nötigen „Druck“ auf die Distillen ausgeübt haben, sowie an Ben & Cindy Curtis (Big Chiefs), Diana Lee (Labels) und Jan Damen (General Manager) von The Single Cask. Nur so war es möglich solche „Schätze“ zu bergen!

Bitte liebe Besucher, habt Verständnis dafür, dass wir am Stand keinerlei Reservierungen entgegennehmen können. Es sind alles Einzelfässer! Was da drin ist, wurde auch abgefüllt! …. und keine Flasche mehr! Wenn also weg, dann weg!

Selbstverständlich habt Ihr auf der Messe die Möglichkeit, Eure Flasche signieren zu lassen. (von Lindores sind sogar die beiden Chefs da!) Die Mitarbeiter der jeweiligen Distille sind vorgewarnt und freuen sich sehr darauf.

Bitte vergesst auch nicht das Singen für Jim McEwan am Sonntag um 14.30 Uhr. „Der größte Whiskychor der Welt singt für den größten Whiskymann der Welt!“ Laudatio hält Bernhard Schäfer und Udo Sonntag. Dem Jim wird diese Aktion live ins Wohnzimmer aus Islay gestreamt! O`Malley lässt es sich nicht nehmen, live zu spielen auf den Song „Sweet Caroline“.

Wer teilnehmen möchte, bekommt eine Freikarte für Sonntag.

Dafür bitte eine Mail bis Donnerstag 07.03.2024 an event@whiskyfaessla.de. Dann kommen die Gutscheincodes per Mail, solange Vorrat reicht!

Euch Allen eine schöne Messe!

Euer Whiskyfässla Team