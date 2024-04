Wie uns der Schweizer Importeur mitteilt, werden elf neue Bottlings des unabhängigen Abfüller James Eadie Ltd. durch die Los Hermanos Gmbh in die Schweiz kommen. Die Abfüllungen werden bald im Fachhandel in der Deutsch- und Westschweiz erhältlich sein, drei der Bottlings stellt Los Hermanos in seiner Presseaussendung näher vor:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Frühlingsserie von James Eadie kommt in die Schweiz

Die heutige James Eadie Ltd. Ist ein hoch angesehener unabhängigere Abfüller und Eigentümer von Eadie’s Trade Mark «X» Blended Scotch Whisky. Das Unternehmen ist auf Cask Finish, Single Cask und Small Batch Abfüllungen von Single Malt und Single Grain Scotch Whiskys spezialisiert. In dieser Frühlingsserie überrascht James Eadie mit speziellen bekannten wie auch raren Whisky Abfüllungen. Darunter befinden sich wunderschöne Whiskys von den Destillerien Aberlour, Auchroisk, Aultmore, Ben Nevis, Blair Athol, Dailuaine, Finglassie, Glendullan. Inchgower, Strathmill und einen „Fife Blend“ aus zwei Fässern von Cameronbridge und einer „unnamed Farm Distillery in the Heart of Kingdom of Fife“.

Gerne stellen wir Ihnen drei davon genauer vor:

Aberlour 11yo

Speyside Single Malt Scotch Whisky

70cl | 59.3%

Cask: 367507 | Bottles: 545

Wood: First fill European Oak Oloroso Sherry Butt (22 months)

Distilled : 2012 | Bottled : 2024

Nase: Aromatischer, frischer Röstkaffee, Nelken und Pfeffer vermischen sich mit Erdbeeren und Himbeerkonfitüre

Geschmack: Weiche, vollmundige frische Erdbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und rote Johannisbeeren

Abgang: Dichte Erdbeerkonfitüre und Doppelrahm

Dailuaine 14yo

Speyside Single Malt Scotch Whisky

70cl | 48.1%

Cask : 361937 | Bottles : 369

Wood : First fill European Oak Malaga Butt (34 months)

Distilled : 2009 | Bottled : 2024

Nase: Leichte, spritzige Melba-Pfirsich Noten, Orangenblüten, Mango und Guave mischen sich mit gehaltvollen Aromen von Butterscotch und gesalzenem Karamell

Geschmack: Tropischer Fruchtsalat – Pfirsich, Nektarine, Litschi und Sauerkirsche – mit einem Hauch von gesalzener Lakritze und Vanilleglace

Abgang: Pfirsichsorbet und frische Ananas

Strathmill 12yo

Speyside Single Malt Scotch Whisky

70cl | 58.3%

Cask : 367496 | Bottles : 725

Wood : First fill European Oak Oloroso Sherry Butt (23 months)

Distilled : 2011 | Bottled : 2024

Nase: Würzige Orangenschalen, geröstete Kaffeebohnen, dunkle Schokolade, goldener Sirup und Medjool-Datteln

Geschmack: Vollmundig, fruchtig und wachsartig, mit kandierten Orangenschalen und Dattelsirup, umhüllt von gemahlenen Gewürzen

Abgang: Kandierter Ingwer, schwarzer Tee und Zitronensaft

Importeur: www.los-hermanos.ch