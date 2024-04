Serge verkostetet: Strathmill als Duo

Eine der (vielen) schottischen Malt-Brennereien, die vorwiegend für Blended Scotch produzieren, ist die zu Diageo gehörende Destillerie Strathmill. Ihre Malt Whiskys bilden oft das sogenannte Rückgrat der verschiedenen Blends, der Malt muss hierfür eine hohe Qualität haben, ohne sich charakterlich in den Vordergrund zu drängen. Oft finden sich die Malts Whiskys dieser Brennereien in Reinform ausschließlich bei den unabhängigen Abfüllern. Und hier können sie dann auch zeigen, zu was sie alleine in der Lage sind.

Die beiden Indie-Strathmill in der heutigen Verkostung auf Whiskyfun nutzen ihren Auftritt und können sehr überzeugen. Serge Valentin bewertet sie mit 85 bzw. 88 Punkten, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Strathmill 15 yo 2008/2023 (56.9%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, for Kirsch Import, refill bourbon barrel, cask #804815, 141 bottles) 85 Strathmill 27 yo 1996/2023 (55.7%, Maltbarn, Seventies, sherry cask, 141 bottles) 88

By Ulysses.Hood – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37546947