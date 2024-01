Serge verkostet: Strathmill x2

Serge hat, so sagt er, ein Faible für Verkostungen von Destillerien, die nicht so im Rampenlicht stehen wie manch andere – und wer könnte es ihm verdenken? Unsere Leidenschaft ist ja auch zu einem bestimmten Teil die Freude an der Entdeckung, das Ausprobieren und das sich überraschen lassen.

Eine dieser Destillerien ist Strathmill. Die Speyside-Brennerei macht keine Originalabfüllungen (ausgenommen die Flora & Fauna – Serie), ist dafür aber immer wieder einmal bei unabhängigen Bottlern zu finden. Von denen stammen auch die beiden recht gut bewerteten Abfüllungen der Verkostung von heute:

Abfüllung Punkte

Strathmill 2010/2022 (54.3%, C.S. James for The National Choice, Taiwan, sherry octave, 66 bottles) 87 Strathmill 11 yo 2009/2021 (59.9%, Blackadder, 25 Years of Blackadder, Raw Cask, hogshead, cask #80752, 299 bottles) 86

By Ulysses.Hood – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37546947