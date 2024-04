Neu bei Kirsch Import: Zwei Gordon & MacPhail Single Casks, GlenWyvis, The GlenAllachie aus Sherry-Fässern sowie Stauning HØST

Neben dem Rod Stewarts Wolfie‘s Whisky, den bereits wir heute Morgen vorstellten, erreichen noch sieben weitere neue Abfüllungen in Kürze den Handel über Kirsch Import.

Aus der Connoisseurs Choice – Cask Strength von Gordon & MacPhail sind ein Strathmill und ein Ledaig. Die community-finanzierte Brennerei GlenWyvis füllte ein First Fill Oloroso Sherry Butt ‚exclusively for Germany‘ ab. Von The GlenAllachie werden die Batches 4 des 21-jährigen und des 30-jährigen Single Malts aus der Speyside sowie eine 11 Jahre alte Single Cask Abfüllung aus einem Oloroso Puncheon verfügbar sein. Und die dänische Stauning Distillery präsentiert mit Stauning HØST einen Neuzugang bei ihrer Standard Range.

Hier alle weiteren Infos, Details und Tasting Notes, wie wir von Kirsch Import erhalten haben:

Tropische Fülle & herzhafter Rauch: Gordon & MacPhail Single Casks für Kirsch-Kunden

Einst kleiner Feinkostladen, zählt Gordon & MacPhail heute zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Bis zu 80 Jahre lang bleiben die ausgewählten Destillate renommierter schottischer Brennereien in den Fässern, bevor das Familienunternehmen die Liebhaber-Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen veröffentlicht. Eine von ihnen: Connoisseurs Choice.



Aus der 1968 von Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufenen Reihe bringen wir jetzt zwei exklusive, fassstarke Abfüllungen zu Kirsch-Kunden. Der Speyside Single Malt Strathmill 2008/2023 verbrachte seine 15 Jahre in einem Refill Bourbon Barrel. Die amerikanische Eiche stattete den Whisky reich mit Noten tropischer Früchte, Sevilla-Orange und Vanille aus, die durch Kräuter ausgeglichen werden.



Auf der Isle of Mull destilliert, reifte der Ledaig 2001/2023 22 lange Jahre in einem Refill Sherry Butt. Bei noch immer kräftigen 57,7% vol. Cask Strength vermählt der Insulaner Datteln mit Salzzitronen, Butterscotch und herzhaft würzigem Rauch.

Strathmill 2008/2023

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 28/11/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr. 804815

141 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Üppige Aromen von tropischen Früchten verbinden sich mit Sevilla-Orange und Vanilleschote. Süße Mango- und Ananasnoten werden durch Kräuter ausgeglichen. Ein mittelkräftiger Nachklang mit Zitrusschalen.

Ledaig 2001/2023

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import

22 Jahre

Dest. 2001

Abgef. 08/12/2023

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Refill Shery Butt

Fassnr. 279

465 Flaschen

57,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Aromen von Medjool-Datteln und kandierten Schalen gehen über zu Geräuchertem. Geschmorte Sultaninen verbinden sich mit Salzzitronen, Butterscotch und Chiligewürz. Ein vollmundiger Nachklang mit anhaltendem Anis und Rauch.

Premiere für den deutschen Markt: Single Sherry Cask der GlenWyvis Distillery

Die letzte Whisky-Brennerei in Dingwall wurde 1926 geschlossen. Nach 90 Jahren der Abwesenheit hat GlenWyvis die verlorene Brennerei-Tradition des Highland-Städtchens wiederbelebt und 2016 mit einem rekordverdächtigen Beteiligungsangebot selbst Geschichte geschrieben. Mehr als 3.000 Gleichgesinnte investierten in GlenWyvis, um die weltweit erste Brennerei zu gründen, die zu 100 Prozent in Gemeinschaftsbesitz ist.

Jetzt kommt ihr „community spirit“ erstmals in Form einer Einzelfassabfüllung auf den deutschen Markt. Der GlenWyvis 2018/2024 baut auf einheimische Gerste und eine lange Fermentation von ca. 96 Stunden. Nach Destillation in den mit erneuerbaren Energien betriebenen, kleinen Pot Stills reifte der duftende, fruchtig-malzige Rohbrand in einem First Fill Oloroso Sherry Butt. 671 Flaschen versprechen bei knackigen 61,5% vol. Cask Strength handgemachten, unabhängigen und unverfälschten Hochgenuss.

GlenWyvis 2018/2024

Highland Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Germany

5 Jahre

Dest. 08/2018

Abgef. 02/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr. 243

671 Flaschen

61,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edles aus Sherryfässern: The GlenAllachie mit bis zu 30 Jahre alten Neuheiten

Als das Team um Whiskykoryphäe Billy Walker 2017 The GlenAllachie Distillery samt befüllten Fässern übernahm und in schottische Hand zurückbrachte, produzierte die Brennerei aus der Speyside fast ausschließlich für die Blend-Industrie. Dieses Blatt hat sich schnell gewendet: Die Standard-Range von The GlenAllachie besteht heute aus mindestens acht Jahre alten Single Malts. Ihr Charakteristikum: Alle Standards reifen v.a. in ausgewählten Sherryfässern.



Zum Beispiel The GlenAllachie 21 y.o. Mit einer Expertise, die über ein halbes Jahrhundert umfasst, vermählt Billy Walker auch für Batch 4 handverlesene Pedro Ximénez Sherry Puncheons. Das Resultat ist ein üppiger, luxuriöser Single Malt, der den Gaumen mit köstlichen Schokoladentrüffeln und dunklen, in Maraschino-Sirup eingelegten Kirschen überzieht. Nur 2.000 Flaschen wurden unverfälscht mit fassstarken 51,5% vol. abgefüllt.

Auch der The GlenAllachie 30 y.o. strahlt – erstmals im neuen Look – pure, in Sherry gereifte Raffinesse aus. Drei alte Pedro Ximénez und zwei Oloroso Sherry Puncheons und Hogsheads aus dem beneidenswerten Bestand der Brennerei ergeben einen großartigen Single Malt mit einer Fülle von Waldfrüchten, zartschmelzendem Schokoladenfondant und wilden schottischen Honigtönen.

Den Einfluss eines einzelnen Oloroso Puncheon auf Single Malt von The GlenAllachie demonstriert der The GlenAllachie 2012/2024 – und zwar exklusiv für den deutschen Markt. Das 11 Jahre alte Single Cask vermählt bei fassstarken 58,3% vol. charakteristische Noten von Mokka, Heidehonig und Gartenfrüchten mit dunklen Tönen von Kirschen, Feigenkonfitüre und Kakao.

The GlenAllachie 21 y.o. – Batch 4

Speyside Single Malt Scotch Whisky

21 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Puncheons

2.000 Flaschen (insgesamt)

51,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

The GlenAllachie 30 y.o. – Batch 4

Speyside Single Malt Scotch Whisky

30 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Hogsheads & Puncheons

49,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

GlenAllachie 2012/2024 – Oloroso Puncheon

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany

11 Jahre

Dest. 10/05/2012

Abgef. 02/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Puncheon

Fassnr. 801629

698 Flaschen

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Stauning läuft zur HØST-Form auf: Der neue Standard aus Dänemark

Jütland, Dänemark: An wenigen Orten ist die Verbundenheit zwischen Land und Menschen so ausgeprägt wie hier. Seit 2015 fängt Stauning den Charakter der dänischen Westküste in ausdrucksstarken Whiskys ein. Die neueste Heimat-Essenz ist Stauning HØST, ein markant-fruchtiger Blended Malt auf Basis von Roggen und Gerste.

Nach dem dänischen Wort für „Ernte“ benannt, ist HØST eine Hommage an den Wechsel der Jahreszeiten, der die Rohstoffe für die Herstellung von Whisky hervorbringt. Der Blended Malt vermählt Rye und Single Malt Whisky der Brennerei aus Getreide, das nur wenige Kilometer entfernt gedeiht. Bourbon Casks und stark ausgebrannte neue amerikanische Weißeiche geben Stauning HØST Charakter. Die Schlussreifung in First Fill Port Barriques rundet das fruchtige Erlebnis mit blumigen Untertönen ab.



Geschmacklich und preislich zugänglich, lädt der neue Standard in die Welt von Stauning ein und lässt sich vielseitig genießen – pur oder in Drinks.

Stauning HØST

Danish Double Malt Whisky

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Virgin American Oak Casks, First Fill Port Barriques

40,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Noten von Vanille, Bienenwachs und Zitrusfrüchten.

Gaumen: Wiesenhonig verschmilzt mit Toffee, Apfel und roten Beeren.

Nachklang: Sirupartig, mit Noten von Zimt, Eiche und dezenter Würze.