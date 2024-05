Der aus der Tobermory Distillery von der Isle of Mull erscheinende Ledaig Triple Wood ist jetzt auch in Deutschland erhältlich, wie uns die Diversa Spezialitäten GmbH in einer kurzen Info mitteilt. Der rauchig-torfige Single Malt ist streng limitiert und erscheint mit einer 89,99 €.

Hier alle weiteren Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ledaig Triple Wood jetzt auch in Deutschland erhältlich

Die erste Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit dem Insel-Botschafter der Tobermory Distillery, dem bekannten Wildlife-Filmer Gordon Buchanan und dem Mull and Iona Community Trust. Sie arbeiten zusammen, um die einzigartige Insel Mull auf den schottischen Hebriden zu unterstützen, zu schützen und zu erhalten. Dieser prächtige Dram besteht aus drei klassischen Ledaig Single Malts, die jeweils sorgfältig in verschiedenen Fässern gereift sind – einem Wein-, einem Bourbon- und einem Portweinfass – und dann von unserer Master Blenderin Julieann Fernandez fachmännisch miteinander vermählt wurden. Das Ergebnis ist ein unverwechselbarer rauchiger Dram mit Noten von Apfel, Vanille, rauchiger Eiche und Toffee sowie einem Hauch von Ahornsirup.

Ledaig Triple Wood

53,8 % Vol.

Non Chill filtered / No added colour

Gereift in drei verschiedenen Fässern: Wein, Bourbon & Portwein

UVP 89,99 €

Tobermory wurde 1798 gegründet und ist die einzige Whisky-Brennerei der Insel Mull und eine der ältesten kommerziellen Brennereien Schottlands. Sie liegt im Zentrum der lebendigen Inselgemeinde, von der sie ihren Namen hat. Nach der jüngsten Produktionspause, die für dringend notwendige Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten genutzt wurde, hat die Tobermory Distillery 2019 ihre Türen wieder geöffnet und ihre Destillierapparate erneut angeheizt. Unter dem Namen Tobermory Distillery produziert diese handwerkliche Brennerei auf den Hebriden nun Tobermory und Ledaig Single Malts und zum ersten Mal in ihrer Geschichte auch Tobermory Gin. Heute ist sie eine florierende, ausdrucksstarke und einzigartige Brennerei, die ihrem idyllischen Standort auf der Hebrideninsel Mull treu bleibt.