Neat Conversations heißt die Veranstaltungsreihe von Woodford Reserve, in der zwei kreative Köpfe die Gäste an einem Dialog Teil werden lassen. Beim Auftakt im Nella Beljan Gallery & Showroom mit Gastgeberin Valerie Präkelt ermöglichte die renommierte Glaskünstlerin Milena Kling den rund 30 geladenen Gäste Einblicke in ihren kreativen Prozess, und woher und wie sie ihre Inspriration(en) erhält – begleitet von und durch Woodford Reserve.

„Neat Conversations“ mit der Gastgeberin Valerie Präkelt findet in diesem Jahr ihre Fortsetzung, hier der Blick auf den Auftakt, wie wir ihn von Woodford Reserve erhalten haben:

Woodford Reserve präsentiert: Neat Conversations mit Valerie Präkelt und Milena Kling – Ein Gespräch über Inspiration

„Ich liebe es herauszufinden, was andere Menschen inspiriert, aber oft ist die Antwort auf diese Frage: alles! und dann weiß ich immer noch nicht, was mein Gegenüber inspiriert“ Valerie Präkelt

Berlin, 7. Mai 2024 Zum Auftakt von Woodford Reserve „Neat Conversations“, mit Gastgeberin Valerie Präkelt kamen rund 30 geladene Gäste aus Berlin zusammen, um der Essenz von Inspiration auf den Grund zu gehen.

Es war ein intimer Abend jenseits des Gewöhnlichen – das Klirren zweier Gläser, ein Treffen von zwei kreativen Köpfen hat die Gäste Teil werden lassen an einem Dialog, Konsens oder auch Debatte, die Basis: zwei Stühle, ein Tisch, eine Flasche Woodford Reserve.

Die Bedeutung von „Neat“ liegt in der Einfachheit des Austauschs. Es geht nur um das, was sich zwei Menschen zu sagen haben, Meinungen und Worte, begleitet von Mimik und Gestik – „Neat Conversations“, eine Bühne für Substanz, dazu Woodford Reserve „neat“ im Glas.

​​Valerie Präkelt und Milena Kling, zwei Persönlichkeiten in einem Dialog über die Essenz von Inspiration, in dem Witz, Tiefe und Humor nahtlos ineinander übergingen. Zu Gast war die renommierte Glaskünstlerin Milena Kling, die Valerie und den Zuhörern in einem aufschlussreichen Gespräch, Einblicke in ihren kreativen Prozess ermöglichte. Neben der Frage um Inspiration ging es auch um die Kunst des Glasblasens, Milenas Umgang mit Tradition im Handwerk, der mit Altem experimentiert, um Neues zu schaffen, und ihren Weg in international renommierte Sternerestaurants.

“Ich bin Gestalterin von Prozessen, in dem ich Glas transformiere und dadurch immer wieder neu entdecke – die fragilen, feinen Formen, rohen Materialien und der Minimalismus sind das, was mich an Glas inspiriert” Milena Kling

Der kreative Raum

Das Ambiente der Nella Beljan Gallery & Showroom bot den perfekten Rahmen für den Dialog des Abends. Die von der visionären Kuratorin Dr. Nella Beljan gegründete Galerie ist ein Ort der Kreativität und Innovation und präsentiert eine vielfältige Auswahl zeitgenössischer Kunst und Künstler.

„Die eigene Arbeit im Kontext mit fantastischen Räumen wie diesen, tollen Menschen, experimentellem Essen zu erleben und die Sinne fließen zu lassen, das ist für mich das Schönste“ Milena Kling

Als Gastgeberin der „Neat Conversations“ setzt Valerie Präkelt die Veranstaltungsreihe mit Woodford Reserve in diesem Jahr fort und schafft weiterhin Raum für anregende Gespräche.