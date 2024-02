Neu: Woodford Reserve Batch Proof 2024

Die Ausgabe 2024 von Woodford Reserve Batch Proof ist laut einem Artikel in The Spirits Business heute auf den Markt gekommen. Die Abfüllung hat eine Alkoholstärke von 60,6% vol. und gehört zur Master’s Collection. Sie stammt aus 100 verschiedenen Fässern mit unterschiedlichen Jahrgängen, die in mehreren Lagerhäuser reiften. Gemeinsam ist ihnen, dass sie aus den oberen Ebenen der Lagerhäuser entnommen wurden, wo die Bedingungen den Alkoholgehalt in den Fässern hoch halten oder sogar mehr Wasser als Alkohol verdunstet, sodass der Bourbon darin stärker wird.

In den USA kostet der Woodford Reserve Batch Proof 2024 150 Dollar – er wird aber nicht auf den amerikanischen Markt beschränkt bleiben sondern in diversen Märkten rund um den Globus erhältlich sein. Welche, das wurde im Artikel nicht spezifisch genannt. Sollte er aber in Deutschland erscheinen, werden wir Sie nochmals gesondert informieren…